The Weeknd anuncia shows no Brasil em 2026 com participação de Anitta

Em comunicado postado nas redes sociais nesta quinta-feira (4), The Weeknd anunciou shows no Brasil com Anitta em 2026. As apresentações fazem parte da turnê After Hours Til Dawn Stadium.
Ele também fará shows no México, Europa e Reino Unido no próximo ano. Anitta participará nas datas no México e no Brasil, e o artista norte-americano Playboi Carti se apresentará em todos os shows na Europa e no Reino Unido.
Os shows no Brasil acontecem no dia 26 de abril de 2026, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e nos dias 30 de abril e 1º de maio, em São Paulo, no Estádio MorumBIS.
A turnê marca a celebração da trilogia de álbuns de The Weeknd: After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025), reunindo os maiores sucessos de sua carreira que dominaram as paradas musicais.
Anitta e The Weeknd têm o single São Paulo, que conta com um clipe em que a cantora aparece grávida, com uma barriga com uma boca.
Serviço
Os ingressos para as datas no Brasil estarão disponíveis inicialmente na pré-venda, a partir de 8 de setembro, às 10h, em theweeknd.com/tour.
Confira as datas para a turnê After Hours Til Dawn Stadium:
- Segunda, 20 de abril: Cidade do México, MX – Estádio GNP Seguros
- Terça-feira, 21 de abril: Cidade do México, MX – Estádio GNP Seguros
- Domingo, 26 de abril: Rio de Janeiro, Brasil – Estádio Nilton Santos
- Quinta-feira, 30 de abril: São Paulo, Brasil – Estádio MorumBIS
- Sexta-feira, 1º de maio: São Paulo, Brasil – Estádio MorumBIS
- Sexta-feira, 10 de julho: Paris, França – Stade de France
- Sexta-feira, 17 de julho: Amsterdã, Holanda – Johan Cruijff ArenA
- Terça-feira, 21 de julho: Nice, França – Allianz Riviera
- Sexta-feira, 24 de julho: Milão, Itália – Estádio San Siro
- Quinta-feira, 30 de julho: Frankfurt, Alemanha – Deutsche Bank Park
- Terça-feira, 04 de agosto: Varsóvia, Polônia – PGE Narodowy
- Sábado, 8 de agosto: Estocolmo, Suécia – Strawberry Arena
- Sexta-feira, 14 de agosto: Londres, Reino Unido – Estádio de Wembley
- Sábado, 15 de agosto: Londres, Reino Unido – Estádio de Wembley
- Sábado, 22 de agosto: Dublin, Irlanda – Croke Park
- Sexta-feira, 28 de agosto: Madri, Espanha – Riyadh Air Metropolitano
- Sábado, 29 de agosto: Madri, Espanha – Riyadh Air Metropolitano
Interesse nas buscas
Muitos fãs ficaram interessados nos shows do artista. Segundo o Google Trends, "The Weeknd" teve um aumento de pesquisas nesta quinta-feira (4).