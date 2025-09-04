The Weeknd anuncia shows no Brasil em 2026 com participação de Anitta

Turnê marca a trilogia de álbuns do cantor. SUZANNE CORDEIRO / AFP

Em comunicado postado nas redes sociais nesta quinta-feira (4), The Weeknd anunciou shows no Brasil com Anitta em 2026. As apresentações fazem parte da turnê After Hours Til Dawn Stadium.

Ele também fará shows no México, Europa e Reino Unido no próximo ano. Anitta participará nas datas no México e no Brasil, e o artista norte-americano Playboi Carti se apresentará em todos os shows na Europa e no Reino Unido.

Os shows no Brasil acontecem no dia 26 de abril de 2026, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e nos dias 30 de abril e 1º de maio, em São Paulo, no Estádio MorumBIS.

A turnê marca a celebração da trilogia de álbuns de The Weeknd: After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025), reunindo os maiores sucessos de sua carreira que dominaram as paradas musicais.

Anitta e The Weeknd têm o single São Paulo, que conta com um clipe em que a cantora aparece grávida, com uma barriga com uma boca.

Serviço

Os ingressos para as datas no Brasil estarão disponíveis inicialmente na pré-venda, a partir de 8 de setembro, às 10h, em theweeknd.com/tour.

Confira as datas para a turnê After Hours Til Dawn Stadium:

Segunda, 20 de abril: Cidade do México, MX – Estádio GNP Seguros

Terça-feira, 21 de abril: Cidade do México, MX – Estádio GNP Seguros

Domingo, 26 de abril: Rio de Janeiro, Brasil – Estádio Nilton Santos

Quinta-feira, 30 de abril: São Paulo, Brasil – Estádio MorumBIS

Sexta-feira, 1º de maio: São Paulo, Brasil – Estádio MorumBIS

Sexta-feira, 10 de julho: Paris, França – Stade de France

Sexta-feira, 17 de julho: Amsterdã, Holanda – Johan Cruijff ArenA

Terça-feira, 21 de julho: Nice, França – Allianz Riviera

Sexta-feira, 24 de julho: Milão, Itália – Estádio San Siro

Quinta-feira, 30 de julho: Frankfurt, Alemanha – Deutsche Bank Park

Terça-feira, 04 de agosto: Varsóvia, Polônia – PGE Narodowy

Sábado, 8 de agosto: Estocolmo, Suécia – Strawberry Arena

Sexta-feira, 14 de agosto: Londres, Reino Unido – Estádio de Wembley

Sábado, 15 de agosto: Londres, Reino Unido – Estádio de Wembley

Sábado, 22 de agosto: Dublin, Irlanda – Croke Park

Sexta-feira, 28 de agosto: Madri, Espanha – Riyadh Air Metropolitano

Sábado, 29 de agosto: Madri, Espanha – Riyadh Air Metropolitano

Interesse nas buscas

Buscas por The Weeknd subiram após anúncio dos shows. Google Trends / Reprodução