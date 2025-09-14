The Town terá terceira edição em 2027

Edição deste ano ocorreu em dois finais de semana. The Town / Divulgação

No dia em que o The Town se despede de São Paulo, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), confirmou que a terceira edição do festival será realizada em 2027.

Em coletiva de imprensa neste domingo (14), Nunes disse que a próxima edição será "melhor ainda do que a de 2025". As informações são do g1.

Veja os números do The Town 2025:

420 mil pessoas no total

Aumento de 1,5 milhão de seguidores nas redes do festival

100 shows e 14h de evento por dia

R$ 2,2 bilhões de impacto econômico em 2025, segundo Fundação Getúlio Vargas

Aumento de 21% de aumento de consumo na capital em relação a 2023

Impacto na economia

De acordo com os organizadores do evento e da prefeitura, o The Town 2025 gerou impacto de R$ 2,2 bilhões na economia paulistana.

O festival reuniu 420 mil pessoas nos dois finais de semana de programação, que continua neste domingo com apresentações de artistas como Ludmilla, Iza e Gloria Groove.

Nunes encerrou a coletiva agradecendo a organização e ressaltando a importância de manter São Paulo no calendário internacional de grandes eventos.

— Não é só fazer evento, vamos fazer o melhor — completou.