Morre Rick Davies, vocalista e fundador do Supertramp, aos 81 anos

Cantor e tecladista, Rick Davies é o compositor de canções como "Goodbye Stranger" e "Bloody Well Right". FRANCOIS GUILLOT / AFP

Rick Davies, cantor e fundador do grupo britânico de rock Supertramp, morreu no sábado (6) aos 81 anos, após uma batalha de mais de 10 anos contra um câncer, anunciou a banda no domingo (7).

Davies fundou o Supertramp em 1969, ao lado de Roger Hodgson. O grupo de rock progressivo se tornou conhecido pelo grande sucesso Breakfast in America, que vendeu dezenas de milhões de cópias e ganhou dois prêmios Grammy.

"Ele foi a voz e o pianista por trás das músicas mais icônicas do Supertramp, deixando uma marca indelével na história do rock", afirma a mensagem publicada na página do grupo nas redes sociais.

"Seus vocais emocionantes e seu toque inconfundível no Wurlitzer se tornaram o coração do som da banda", acrescentou o texto.

Davies, nascido em 1944 em Swindon, no Reino Unido, morreu em sua residência em Long Island, nos Estados Unidos, segundo a imprensa. O músico, que era cantor e tecladista, é o compositor de canções como Goodbye Stranger e Bloody Well Right.

O tecladista era o único membro fundador do Supertramp que permanecia na banda desde a saída de Hodgson, em 1983. Em tese, ele não tinha o direito de interpretar as canções deste último no palco, como o sucesso The Logical Song.