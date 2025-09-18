Música

Reencontro
Notícia

"Nunca mais fomos os mesmos": shows celebram 20 anos do "Acústico MTV: Bandas Gaúchas" neste fíndi em Porto Alegre

Apresentações no Auditório Araújo Vianna contarão com Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pilla (remanescentes da Bidê ou Balde), Cachorro Grande, Ultramen e Wander Wildner

Carlos Redel

