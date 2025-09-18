"Nunca mais fomos os mesmos": shows celebram 20 anos do "Acústico MTV: Bandas Gaúchas" neste fíndi em Porto Alegre

Shows com nomes que estiveram no clássico "Acústico MTV: Bandas Gaúchas" ocorrem neste final de semana. Gabriel Not/Cainan Sá/Zé Carlos de Andrade/Fernanda Chemale / Divulgação

Não parece, mas já se passaram 20 anos desde o lançamento do histórico Acústico MTV: Bandas Gaúchas (2005) que, pela primeira – e única – vez abraçou um tema, o rock gaúcho, ao invés de ser dedicado a um único artista ou grupo.

Para celebrar a efeméride, dois shows serão realizados neste final de semana em Porto Alegre (veja o serviço completo abaixo), e ainda restam alguns ingressos de pista lateral em pé no Auditório Araújo Vianna.

Estarão presentes nomes que participaram da gravação do programa da MTV: Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pilla (representando a Bidê ou Balde), Cachorro Grande, Ultramen e Wander Wildner. O projeto desta esperada reunião é encabeçado pelo comunicador do Grupo RBS Lelê Bortholacci e pela Opinião Produtora.

— Estou positivamente surpreendido, não esperava que ia vender tudo tão rápido. Acho que isso vem pelo fato de que houve apenas uns três ou quatro shows de lançamento na época, logo que o especial passou na TV e os DVD's os CD's foram para as lojas. Só que, depois que aquilo começou a fazer parte da vida das pessoas, elas nunca viram aquele show, só nas telas. Isso mexe com o público que ficou 20 anos ouvindo um produto e imaginando ver aquilo ao vivo — acredita Lelê.

O comunicador passou os dois últimos anos alinhando a melhor data para o reencontro e o 20 de Setembro, Dia do Gaúcho, parecia ser perfeito. E assim foi feito. De acordo com Lelê, conciliar as agendas foi mais fácil pelo fato da vontade das bandas de estarem presentes nesta reunião histórica. E que, certamente, se houvesse mais datas, provavelmente, iria seguir vendendo ingressos.

A preparação

Nestas duas décadas que separam o acústico, algumas das formações das bandas mudaram bastante – a própria Bidê ou Balde não existe mais, por exemplo. Porém, as vozes que interpretaram as canções no especial seguem na atividade.

Para o reencontro, os artistas estão preparando surpresas – afinal, para ser um show ainda mais especial, afagando o público que tanto aguarda por este momento, a ideia é que cada banda, além das faixas do Acústico MTV (com exceção de E Por Que Não?, da Bidê ou Balde), entregue outras cinco ou seis músicas trabalhadas no formato desplugado. Por isso, passaram por sessões de ensaios para chegar o mais perto possível do trabalho registrado, mas também para preparar as novidades.

— Fizemos três ensaios de três horas cada. Estou gostando, mas não vai ser exatamente aquilo que a gente apresentou há 20 anos. Neste tempo, mudou a formação da Ultramen e, também, não vamos ter a participação do Falcão. As canções, a gente toca até hoje, só adaptamos elas para violão, coisa que a gente já tinha feito naquela época. Então, está tudo dominado — garante Tonho Crocco, vocalista da Ultramen.

O autointitulado nômade Wander Wildner toca hoje com uma banda bem diferente da que participou do especial da MTV – a formação de músicos varia de cidade para cidade. Se, na época da gravação, o saudoso João Vicenti (1965-2024) foi responsável pela gaita e pelo piano, desta vez o convidado pelo ex-vocalista de Os Replicantes para o show no Araújo é o músico Arthur de Faria. A adaptação faz parte do processo criativo do roqueiro, e ele está empolgado em revisitar este formato desplugado:

— Tocar de forma acústica com banda não é algo comum. Os shows são elétricos, com guitarra. Está sendo muito bacana, porque tem que fazer algumas mudanças nas músicas, passar para violão, com a gente tocando sentados. As músicas, então, ficam um pouco mais tranquilas. Além disso, tem o acréscimo de gaita e piano, que geralmente são para uma ocasião especial. E essa é uma. Além das músicas do Acústico MTV, vou trazer canções que fazem parte do meu último álbum, o Diversões Iluminadas. Vai ser muito legal.

"Acústico MTV; Bandas Gaúchas" foi um marco para os grupos do Estado que participaram do projeto. MTV / Reprodução

Marco para cena

Carlinhos Carneiro garante que ele e Rodrigo Pilla, acompanhados do grupo Os Excelentes Animais, estão “encarnados” nos ensaios e querem fazer jus à expectativa dos fãs. Por isso, convidaram Rafael Malenotti, vocalista da Acústicos e Valvulados, para uma participação especial no show, substituindo Roger Moreira, que participou do projeto da MTV. Para o cantor, o projeto de 2005 continua reverberando com uma força impressionante:

— Em qualquer lugar, seja numa barbearia, em um consultório, sempre tem alguém assistindo ao DVD do Acústico MTV: Bandas Gaúchas e, para a gente que estava envolvido, passamos esses últimos 20 anos ouvindo o quanto o projeto significa para muita gente. É um ponto de referência para nossa música. Até hoje, as pessoas me enxergam e dizem: "Tu não estás mais com o braço quebrado". Isso faz 20 anos (risos) — diz Carlinhos. — Quero ver se acho um gesso azul para usar nesses shows do Araújo, mas não vende mais em lugar nenhum (risos).

A Cachorro Grande, por sua vez, vivia um turbilhão naquele longínquo 2005. Junto ao Acústico, a banda passava por um processo de mudança de base: deixava o Rio Grande do Sul e se estabelecia em São Paulo. Também lançava o icônico Pista Livre, que incluiu clássicos como Você Não Sabe o que Perdeu e Sinceramente. Ainda assim, os músicos sentiram o impacto do projeto da MTV, cujo alcance foi maior e mais duradouro, segundo Beto Bruno:

— Nós nunca mais fomos os mesmos. Nunca deixamos de fazer turnê pelo Brasil inteiro. Ajudou a explodir a bolha, que é muito difícil. O Acústico consolidou a banda, que só cresceu. Tem uma outra coisa que considero o mais importante: essas quatro bandas continuam se encontrando, com uma amizade maravilhosa, que começou lá em 2005. Então, todas as bandas estão curtindo muito essa festa que vai ser — garante o vocalista da Cachorro Grande.

