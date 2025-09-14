Multi-instrumentista Hermeto Pascoal morre aos 89 anos

Hermeto Pascoal sofria de fibrose pulmonar. Gert Chesi / CC BY-SA 4.0

O músico Hermeto Pascoal faleceu neste sábado (13). A morte foi anunciada no perfil do artista em redes sociais.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva", diz a mensagem.

Em nota, o hospital Samaritano Barra confirmou que o músico morreu às 20h22min deste sábado. "O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", relata a nota do hospital.

Três vezes vencedor do Grammy Latino, Pascoal era considerado um dos maiores músicos do mundo. Ele foi compositor, arranjador, multi-instrumentista e improvisador. Sua obra musical é considerada uma das mais autênticas da história da música brasileira.

O artista deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos.

História e legado

Nascido no município de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 22 de junho de 1936, o artista começou a tocar sanfona de oito baixos aos oito anos, junto com o irmão, José Neto, um ano mais velho. Pegavam o instrumento do pai quando este rumava para a roça. Quando não tinha de onde tirar som, extraía música da natureza ao redor, fosse de galhos, folhas ou pedras.

— Naquele tempo, na minha infância, não tinha luz elétrica. Eu não tinha flauta, nada. Como tinha intuição musical, olhava para o mato, juntava aquilo ali e bolava os instrumentos — lembrou Pascoal, em entrevista concedida a ZH por ligação no ano passado.

Foi assim que passou a incrementar objetos como garrafas e panelas nos shows. Era uma forma de destacar que manteve a simplicidade, mesmo que já fosse um nome aclamado aclamado do jazz e da música instrumental.

Na década de 1960, Pascoal se mudou para São Paulo, onde formou grupos como o Sambrasa Trio e o Quarteto Novo, ao lado de Airto Moreira, Heraldo do Monte e Theo de Barros. Nos anos 1970, foi levado aos Estados Unidos por Airto, onde gravou com Miles Davis e lançou álbuns como Slaves Mass.

Miles Davis disse, em entrevista a uma rádio francesa, que queria ser um músico igual ao "albino Hermeto Pascoal". Compuseram juntos a música Little Church, que entrou para o disco Live Evil (1971) do americano. Mas foi Elis Regina uma das artistas que mais lhe comoveram.

Juntos, apresentaram Garota de Ipanema e Asa Branca no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, em 1979. Na ocasião, Hermeto desafiou Elis no piano, que, corajosa, mostrou que sabia cantar de improviso em cima de acordes improváveis.

Hermeto Pascoal lançou o último disco de inéditas em 2024, intitulado Pra você, Ilza. O trabalho era uma homenagem a Ilza Souza Silva, mãe de seus seis filhos, e foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) um dos melhores álbuns brasileiros do ano.

Ao refletir sobre música, também em entrevista a ZH no ano passado, Pascoal explicou por que era avesso a fórmulas: