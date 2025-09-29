Morre o sambista Marquinho PQD, parceiro de Arlindo Cruz

Morreu nesta segunda-feira (29) o cantor e compositor de samba Marcos de Souza Nunes, o Marquinho PQD, aos 66 anos, no Rio de Janeiro, após uma internação que durou alguns dias. A informação foi confirmada no perfil dele nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada.
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso Mestre Marquinho PQD, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 29/09, após alguns dias de internação", diz a publicação no Instagram.
Ao longo da carreira, o compositor escreveu mais de 400 canções, sendo ao menos cem delas em parceria com Arlindo Cruz, falecido em agosto. Entre as obras estão Só no Sapatinho, A Sete Chaves (com Franco), Tanto Amor Pra Dar (com Délcio Luiz) e Volta de Vez Pra Mim (com Délcio Luiz).
Na lista de intérpretes de suas obras, constam nomes de peso como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, Roberto Ribeiro, Agepê, Reinaldo, Almir Guineto, Alcione e inúmeros grupos de pagode da década de 1990.