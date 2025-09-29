Morre o sambista Marquinho PQD, parceiro de Arlindo Cruz

Ao longo da carreira, Marquinho PQD escreveu mais de 400 canções. Reprodução @imperioserrano / Instagram

Morreu nesta segunda-feira (29) o cantor e compositor de samba Marcos de Souza Nunes, o Marquinho PQD, aos 66 anos, no Rio de Janeiro, após uma internação que durou alguns dias. A informação foi confirmada no perfil dele nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso Mestre Marquinho PQD, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 29/09, após alguns dias de internação", diz a publicação no Instagram.

Ao longo da carreira, o compositor escreveu mais de 400 canções, sendo ao menos cem delas em parceria com Arlindo Cruz, falecido em agosto. Entre as obras estão Só no Sapatinho, A Sete Chaves (com Franco), Tanto Amor Pra Dar (com Délcio Luiz) e Volta de Vez Pra Mim (com Délcio Luiz).