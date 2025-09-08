Morre o maestro alemão Christoph von Dohnanyi

Christoph von Dohnanyi conduziu a Orquestra de Cleveland de 1984 a 2002. Instagram @cleveland / Reprodução

O maestro alemão Christoph von Dohnanyi, considerado um dos grandes nomes de sua geração, morreu aos 95 anos em Munique, na Alemanha, anunciou nesta segunda-feira (8) a rádio estatal NDR.

"Christoph von Dohnanyi faleceu em Munique a poucos dias de completar 96 anos", informou o veículo.

Nascido em Berlim, Christoph von Dohnanyi era neto do compositor e maestro húngaro Ernst von Dohnanyi. O pai, o tio e vários familiares fizeram parte da resistência contra o nazismo.

Dohnanyi é conhecido principalmente por ter conduzido durante quase 20 anos a Orquestra de Cleveland, nos Estados Unidos, de 1984 a 2002. Ele também foi maestro convidado em várias grandes óperas europeias em Viena, Londres, Paris e Zurique, assim como no Festival de Salzburgo.