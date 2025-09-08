Angela Ro Ro estava internada desde o dia 17 de junho. Felipe Nyland / Agencia RBS

Faleceu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, a cantora Angela Ro Ro. Ela foi vítima de uma parada cardíaca após ser submetida a uma cirurgia, conforme O Globo.

Dona do hit Gota de Sangue, que fez sucesso na década de 1980, a artista estava internada desde o dia 17 de junho, no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, quando passou por uma traqueostomia. Na época, em publicação no Instagram, ela compartilhou sua chave PIX e pediu ajuda aos fãs após revelar "problemas de saúde". Ela enfrentava uma infecção pulmonar grave.

"Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês", publicou.

Angela Maria Diniz Gonsalves, seu nome de batismo, nasceu no Rio de Janeiro, em 1949. Ainda não há informações sobre o velório e despedida da artista.

Carreira

Com voz rouca e grave, ainda na infância ganhou o apelido de "Ro Ro". Ela viveu o auge da carreira entre as décadas de 1980 e 1990, com o lançamento de diversos discos em sequência.

Como cantora, lançou seu primeiro álbum em 1979. Com seu nome, o projeto reuniu apenas músicas autorais da cantora. Entre as composições, estão os maiores sucessos de Angela Ro Ro como Balada da Arrasada, Agito e Uso, Tola foi Você e Amor, me grande amor.

Antes do álbum, a artista fez uma breve participação na música Nostalgia, de Caetano Veloso. É Angela quem toca a gaita durante a canção.

Em 1980, a cantora lançou seu segundo álbum, intitulado Só nos resta viver. No ano seguinte, voltou a reeditar a parceria com Caetano Veloso, desta vez em seu terceiro disco: Escândalo, faixa-título do álbum de Angela foi composta pelo cantor.

Seu último trabalhou foi Selvagem, álbum lançado em 2017. Além da carreira como cantora, Angela também apresentou o talk-show Escândalo, no Canal Brasil.