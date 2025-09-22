Mãe do cantor Baitaca morre aos 81 anos

A mãe do cantor Baitaca morreu neste domingo (21). A informação foi compartilhada pelo artista em suas redes sociais.
"Hoje chegando de viagem recebi a pior notícia que alguém pode receber, o falecimento da minha mãe. Descanse em paz, bugra véia!", escreveu.
Eva Pereira Jaques tinha 81 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Pelas redes sociais, músicos e fãs enviaram condolências ao artista e seus familiares, entre eles os cantores Joca Martins, Fernando Pires e o grupo Os Serranos. "Que o Patrão Maior a receba com bastante alegria e conforte o coração de todos!", disse um seguidor. "Que tu encontre consolo nas lembranças, força nos ensinamentos que ela deixou e paz na certeza de que o amor de mãe nunca acaba, apenas se transforma em presença eterna no coração", refletiu outro.
O corpo de Eva foi velado na Capela Mortuária de São Miguel das Missões. O enterro será realizado ainda nesta segunda-feira (22), às 15h, no Cemitério do Rincão dos Pinhos.