Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha são declarados patronos da MPB

O compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues e o carioca Pixinguinha foram declarados patronos da música popular brasileira (MPB), por meio de uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial da União.
O porto-alegrense Lupicínio Rodrigues é autor de Nervos de Aço, Esses moços e Loucura, além do hino do Grêmio, o seu clube do coração, e de Se Acaso Você Chegasse, canção envolvida em polêmica no Oscar. Ele morreu em 1974, aos 59 anos.
Já Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, nasceu no Rio de Janeiro, em uma família de músicos. Foi compositor, arranjador, maestro e chegou a se apresentar na França. É autor de músicas como Carinhoso, Rosa e Cochichando. Ele morreu em 1973, aos 75 anos.