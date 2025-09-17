Liniker recebeu sete indicações ao Grammy Latino, inclusive a de álbum do ano, uma das principais. Tati Feldens / Arquivo pessoal

Os indicados às 58 categorias do Grammy Latino 2025 foram anunciados nesta quarta-feira (17). A cerimônia será realizada em 13 de novembro de 2025 em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O destaque brasileiro é Liniker, que foi indicada em sete categorias, entre elas, três das mais importantes: álbum do ano por Caju, canção do ano por Veludo Marrom e gravação do ano por Ao Teu Lado.

E tem mais brasileiros na lista. Marina Sena, Milton Nascimento, Carol Biazin, Djonga, Julia Mestre, MC Hariel, Gilberto Gil são alguns dos indicados. Juliane Gamboa e Sued Nunes concorrem na categoria artista revelação.

Brasileiros indicados ao Grammy

Categorias gerais

Gravação do ano: Ao Teu Lado | Liniker

Ao Teu Lado | Liniker Álbum do ano: Caju | Liniker

Caju | Liniker Canção do ano: Veludo Marrom | Liniker

Veludo Marrom | Liniker Artista revelação: Juliane Gamboa e Sued Nunes

Juliane Gamboa e Sued Nunes Melhor álbum de música urbana: MPC (Música Popular Carioca) | Papatinho

MPC (Música Popular Carioca) | Papatinho Melhor álbum instrumental: Ida e Volta | Yamandu Costa

Ida e Volta | Yamandu Costa Melhor álbum de jazz latino: Hamilton De Holanda Trio — Live In NYC | Hamilton De Holanda

Hamilton De Holanda Trio — Live In NYC | Hamilton De Holanda Melhor álbum infantil: Cenas Infantis | Palavra Cantada

Categorias em língua portuguesa

Melhor álbum de música cristã (língua portuguesa)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) | Ton Carfi

Razão da Esperança | Paloma Possi

Onde Guardamos as Flores? | Resgate

Memóri4s (Ao Vivo) | Eli Soares

A Maior Honra | Julliany Souza

Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

No Escuro, Quem É Você? | Carol Biazin

Fugacidade | Janeiro

Caju | Liniker

Maravilhosamente Bem | Julia Mestre

Coisas Naturais | Marina Sena

Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa

O Mundo Dá Voltas | Baianasystem

Colinho | Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas | Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! | Djonga

Big Buraco | Jadsa

Melhor interpretação urbana em língua portuguesa

Só Quero Ver | BK' & Evinha

Demoro A Dormir | Djonga Featuring Milton Nascimento

Caju | Liniker

A Dança (Ao Vivo) | MC Hariel & Gilberto Gil

Barbie | MC Tuto Featuring Dj Glenner

Melhor álbum de samba/pagode

Alcione | Alcione

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci | Marcelo D2

Pagode da Mart'nália | Mart'nália

Zeca Pagodinho — 40 Anos (Ao Vivo) | Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 — Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) | Sorriso Maroto

Melhor álbum de música popular brasileira/música afro portuguesa brasileira

Sentido | 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um | Luedji Luna

Pique | Dora Morelenbaum

Divina Casca | Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? | Rubel

Melhor album de música sertaneja

Let's Go Rodeo | Ana Castela

José & Durval | Chitãozinho & Xororó

Obrigado Deus | Léo Foguete

Transcende (Ao Vivo / Deluxe) | Lauana Prado

Do Velho Testamento | Tierry

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

Casa Coração | Joyce Alane

Ao Vivo No CCB: Homenagem A José Mário Branco | Camané

Universo De Paixão | Natascha Falcão

Transespacial | Fitti

Dominguinho | João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Melhor canção em língua portuguesa