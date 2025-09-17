Os indicados às 58 categorias do Grammy Latino 2025 foram anunciados nesta quarta-feira (17). A cerimônia será realizada em 13 de novembro de 2025 em Las Vegas, nos Estados Unidos.
O destaque brasileiro é Liniker, que foi indicada em sete categorias, entre elas, três das mais importantes: álbum do ano por Caju, canção do ano por Veludo Marrom e gravação do ano por Ao Teu Lado.
E tem mais brasileiros na lista. Marina Sena, Milton Nascimento, Carol Biazin, Djonga, Julia Mestre, MC Hariel, Gilberto Gil são alguns dos indicados. Juliane Gamboa e Sued Nunes concorrem na categoria artista revelação.
Brasileiros indicados ao Grammy
Categorias gerais
- Gravação do ano: Ao Teu Lado | Liniker
- Álbum do ano: Caju | Liniker
- Canção do ano: Veludo Marrom | Liniker
- Artista revelação: Juliane Gamboa e Sued Nunes
- Melhor álbum de música urbana: MPC (Música Popular Carioca) | Papatinho
- Melhor álbum instrumental: Ida e Volta | Yamandu Costa
- Melhor álbum de jazz latino: Hamilton De Holanda Trio — Live In NYC | Hamilton De Holanda
- Melhor álbum infantil: Cenas Infantis | Palavra Cantada
Categorias em língua portuguesa
Melhor álbum de música cristã (língua portuguesa)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) | Ton Carfi
- Razão da Esperança | Paloma Possi
- Onde Guardamos as Flores? | Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo) | Eli Soares
- A Maior Honra | Julliany Souza
Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa
- No Escuro, Quem É Você? | Carol Biazin
- Fugacidade | Janeiro
- Caju | Liniker
- Maravilhosamente Bem | Julia Mestre
- Coisas Naturais | Marina Sena
Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa
- O Mundo Dá Voltas | Baianasystem
- Colinho | Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas | Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! | Djonga
- Big Buraco | Jadsa
Melhor interpretação urbana em língua portuguesa
- Só Quero Ver | BK' & Evinha
- Demoro A Dormir | Djonga Featuring Milton Nascimento
- Caju | Liniker
- A Dança (Ao Vivo) | MC Hariel & Gilberto Gil
- Barbie | MC Tuto Featuring Dj Glenner
Melhor álbum de samba/pagode
- Alcione | Alcione
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci | Marcelo D2
- Pagode da Mart'nália | Mart'nália
- Zeca Pagodinho — 40 Anos (Ao Vivo) | Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 — Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) | Sorriso Maroto
Melhor álbum de música popular brasileira/música afro portuguesa brasileira
- Sentido | 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um | Luedji Luna
- Pique | Dora Morelenbaum
- Divina Casca | Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? | Rubel
Melhor album de música sertaneja
- Let's Go Rodeo | Ana Castela
- José & Durval | Chitãozinho & Xororó
- Obrigado Deus | Léo Foguete
- Transcende (Ao Vivo / Deluxe) | Lauana Prado
- Do Velho Testamento | Tierry
Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa
- Casa Coração | Joyce Alane
- Ao Vivo No CCB: Homenagem A José Mário Branco | Camané
- Universo De Paixão | Natascha Falcão
- Transespacial | Fitti
- Dominguinho | João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Melhor canção em língua portuguesa
- Maravilhosamente Bem | Julia Mestre
- Ouro de Tolo | Marina Sena
- Transe | Zé Ibarra
- Um Vento Passou (Para Paul Simon) | Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
- Veludo Marrom | Liniker