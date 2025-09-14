Katy Perry posta foto antes do show no The Town: "Eu disse que voltaria"

Antes de subir ao palco The Town, em São Paulo, neste domingo (14), a cantora Katy Perry mandou um recado para os fãs brasileiros.
"Eu disse que voltaria, e aqui estou, pronta para dançar na luz com todos vocês novamente", escreveu nas redes sociais.
No post, ela aparece com calça e cropped prateados e um blazer preto.
Na legenda, ela cita, ainda, Curitiba e Brasília, cidades em que fará show depois de São Paulo.
A última visita da cantora ao Brasil foi no ano passado, quando se apresentou no Rock in Rio. Na ocasião, ela lançou seu álbum mais recente, 143, que também fará parte do repertório no The Town.