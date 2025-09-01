Jorge Aragão faz show gratuito em Porto Alegre; saiba como retirar ingressos

Cantor e compositor apresenta clássicos da sua carreira no Auditório Araújo Vianna. Adriano von Markendorf / Divulgação

Jorge Aragão chega a Porto Alegre com um presente para o público nesta quarta-feira (3): uma apresentação gratuita no Auditório Araújo Vianna. O evento faz parte do projeto Jorge Aragão — 50 Anos de Poesia, que percorre cidades do Brasil com shows, oficinas e exposições dedicadas à trajetória do sambista. Os ingressos são limitados e estão disponíveis no site oficial do cantor. (Confira o serviço abaixo).

No palco, Aragão revisita sucessos como Malandro, Tendência, Coisa de Pele, Vou Festejar e Identidade. O espetáculo – dividido em quatro atos – traz ainda a participação do ator Lucas Popeta, que, no papel de narrador da história, aparece em vários momentos pontuando passagens importantes da carreira do compositor.

A turnê será registrada em vídeo e dará origem a um documentário que retrata a conexão de Jorge Aragão com seus fãs e com sua trajetória musical.

Exposições e oficinas

Idealizado por Tânia Aragão, filha do cantor, o projeto Jorge Aragão — 50 Anos de Poesia busca aproximar diferentes públicos da obra do artista. A ideia é convidar vários segmentos da sociedade a estarem na plateia de grandes teatros do país. Dessa maneira, professores e alunos do ensino público, quilombolas, ONGs e estudantes de música, entre outros setores, poderão ter acesso ao espetáculo.

Logo na entrada do teatro, o público será convidado a conhecer mais sobre a trajetória de Jorge Aragão por meio de uma exposição com painéis fotográficos e exibição de conteúdos audiovisuais sobre o sambista. O projeto também inclui oficinas de instrumentos e palestras com músicos da banda, todas gratuitas e abertas ao público.

Tanto o show quanto as oficinas, que serão realizadas na quarta-feira (3), contarão com tradução em Libras, enquanto a exposição oferecerá recursos de audiodescrição. Além disso, há um compromisso com a sustentabilidade, refletido no uso de materiais recicláveis e reutilizáveis na cenografia e na comunicação visual.

O projeto ainda deve passar por Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras cidades. Afonso Carvalho e Tânia Aragão assinam a direção-geral e artística; Anita Carvalho e Fernanda Aragão, a direção executiva do projeto.

Serviço Jorge Aragão — 50 Anos de Poesia

Oficinas

Onde: na Sala Radamés Gnattali, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736)

na Sala Radamés Gnattali, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) Quando: ocorre na quarta-feira (3)

ocorre na quarta-feira (3) Horários: 9h – Oficina de Cordas, com Leandro Saramago

11h – Oficina de Percussão, com Leonardo Balanço

Inscrições: pelo site jorgearagao50.com.br

Show