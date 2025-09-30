Gilsinho, intérprete oficial da Portela, morre aos 55 anos

Gilsinho era intérprete oficial da Portela desde 2006. @gilsinhooficial70 / Instagram / Reprodução

A Portela anunciou nesta terça-feira (30) a morte de Gilsinho, intérprete oficial da escola desde 2006. O cantor, que tinha 55 anos, também representava a Tom Maior, de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Dono de uma voz potente e marcante, neste ano emocionou na Sapucaí ao interpretar Maria Maria, durante a homenagem da Portela a Milton Nascimento. Em carnavais anteriores, também prestou tributo a Clara Nunes e entoou um ponto para Xangô, como relembra o g1. Seu grito característico era: "Vai na ginga, Portela!".

O samba-enredo que será apresentado pela Portela no Carnaval de 2026 celebra a religiosidade, a cultura e a resistência negra no Rio Grande do Sul. Intitulado O mistério do Príncipe Bará: a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande, o enredo tem como fio condutor a trajetória do Príncipe Custódio, africano que chegou a Porto Alegre no século XIX e se tornou referência religiosa, cultural e política.

Gilsinho regravou o samba-enredo de 1995 da escola gaúcha Bambas da Orgia: "Em agradecimento a acolhida de nosso tema e pela recepção de nossa passagem por cerca de 10 terreiros e associações negras Gaúchas, fizemos esta homenagem", escreveu a escola.

Veja o vídeo e relembre a voz de Gilsinho:

Despedidas

A Portela decretou luto de três dias. "Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil. Ele representou com maestria a nossa tradição, levando o nome da Portela com respeito, talento e paixão", escreveu a agremiação.

A Tom Maior escreveu que "está em pranto":

"Partiu Gilson Conceição, o nosso eterno Gilsinho, e com ele vai um pedaço da nossa história, da nossa alma, da nossa voz. Você nos deu o privilégio de viver os dias mais intensos"

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) escreveu em suas redes sociais que" recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento de Gilson da Conceição, o Gilsinho, intérprete marcante da Portela e voz inesquecível do Carnaval carioca".

Eduardo Paes, prefeito do Rio e portelense, também lamentou a morte: "Como poucos ele transformava as letras e melodias em uma experiência coletiva. O “maestro vocal” da nossa Portela nos deixou de maneira inesperada hoje. Que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares e da imensa família Portelense! Gilsinho vai fazer muita falta ao carnaval carioca!"

A atriz Viviane Araújo lamentou: "Como assim, meu Deus? Tão querido por todos nós! Descanse em paz!".

O jornalista Alex Escobar escreveu: "Que tristeza". Já a atriz Glória Pires manifestou solidariedade: "Descanse em paz. Meus sentimentos aos familiares e amigos."