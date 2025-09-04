Música

Entrevista exclusiva
Notícia

Gilberto Gil fala sobre show em Porto Alegre após a perda de Preta Gil: "Ela insistia para que eu desse prosseguimento à turnê"

Cantor apresentará sucessos da carreira neste sábado (6), no Estádio Beira-Rio, às 21h

William Mansque

