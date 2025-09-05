Em Porto Alegre, Francisco Gil faz primeiro show após perda da mãe: "Pude ver ela dando risada de mim"

Francisco Gil também integra o grupo Gilsons. reprodução / instagram

O cantor Francisco Gil fez nesta quinta-feira (4) o primeiro show após a morte da mãe, Preta Gil, em julho deste ano. A apresentação ocorreu no Espaço 373, em Porto Alegre.

Em meio ao show, Francisco se emocionou ao interpretar a canção Sinais de Fogo, composta pela mãe em 2003.

— O palco foi um dos momentos que eu mais sorri nesses últimos tempos. Inclusive, cantando Sinais de Fogo. Tocando ali a música, vários momentos eu me emocionei. Aquela coisa de você se emocionar e se perder na canção. Nesses momentos eu pude ver ela dando risada de mim. "Avisei que você ia se complicar" — disse o artista em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha.

Francisco também apresentou músicas do grupo Gilsons, trio musical brasileiro de MPB composto por ele, João Gil e José Gil, respectivamente neto e filho de Gilberto Gil.

O artista se reapresenta no Espaço 373 nesta sexta-feira (5), às 19h. O local fica na Rua Comendador Coruja, 373, no bairro Floresta.

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino em 2023, e estava nos Estados Unidos em busca de um tratamento experimental. Filha de Gilberto Gil, Preta faleceu aos 50 anos, após dois anos em tratamento.

Veja a entrevista completa



Gilberto Gil também está na Capital

Francisco Gil incluiu no repertório músicas do próprio avô, Gilberto Gil, que também está em Porto Alegre para a turnê Tempo Rei. Essa será a última turnê do cantor, que está com 83 anos.