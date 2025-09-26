"Sai todo mundo dançando, sorrindo, gritando": como é participar do grupo percussivo Maracatu Truvão

Maracatu Truvão mantém acesa em Porto Alegre a tradição da manifestação cultural popular do Pernambuco. André Ávila / Agencia RBS

Com instrumentos de percussão como alfaias, caixas, gonguês, xequerês e ganzás, 30 pessoas estão reunidas em Porto Alegre tocando maracatu em uma terça-feira à noite. Há dança, animação e um forte impacto dos tambores contagiantes, com músicas que versam sobre a capital gaúcha amparadas pela manifestação cultural que é popular no Pernambuco.

Tem sido assim há mais de duas décadas. O Maracatu Truvão é ativo com suas apresentações e cortejos pela cidade, tendo participado de eventos como Noite dos Museus, Bienal do Mercosul e a Feira do Livro, além das oficinas que promove. Tanto que vai comemorar seus 21 anos neste domingo (28), a partir das 19h, no Espaço Cultural 512, em Porto Alegre (veja detalhes ao final do texto).

Aprendendo e dialogando

O Truvão é o grupo percussivo de maracatu mais antigo de Porto Alegre em atividade. Tudo começou com uma oficina de percussão no Parque da Redenção comandada pelo instrumentista Duda Guedes, que reuniu amigos e músicos da cidade. Foi dali que surgiu a primeira formação.

O nome do grupo faz referência ao barulho do tambor, ao sotaque pernambucano e a um símbolo recorrente do maracatu, o trovão, que remete ao orixá Xangô.

Desde o início, o Truvão busca manter contato com grupos e nações de outros Estados, promovendo um intercâmbio cultural. Assim, há uma ampliação de sonoridades e sentidos do maracatu.

— Não temos um regimento, mas é um fundamento nosso a ideia de sempre manter contato com outros músicos. Trazemos gente para cá todos os anos. São integrantes das nações, mestres, batuqueiros, entre outros — explica Ismael Oliveira, 43 anos, regente do grupo. — Ainda somos aprendizes. Acho que o motor disso é continuar aprendendo e dialogando.

Músicas autorais e toadas

No repertório do grupo estão músicas autorais compostas por artistas gaúchos e pernambucanos, algumas com citações a Porto Alegre, e toadas de nações de maracatu de baque virado, também conhecido como maracatu nação (ligado às religiões de matriz africana e predominante na região metropolitana do Recife).

Nos primeiros três anos, o Truvão se reunia em diferentes espaços da Capital. Até que, a partir de 2007, o grupo se fixou no Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomode, onde realiza ensaios e oficinas de maracatu. Ismael estima que o grupo tenha hoje de 30 a 50 participantes.

Como se fosse um jogo

Entre os integrantes do Truvão está a servidora pública Ivania Kunzler, 59 anos, que participa do projeto desde o começo. Ao longo do tempo, ela aprendeu a tocar um pouco de cada instrumento. Seu atual desafio é aprender uns passinhos de dança.

Ivania crê que haja muita dopamina liberada no momento em que os tambores altos e a alegria se entrelaçam. Ela compara a manifestação a um jogo.

— Há muitos códigos próprios do maracatu. Quem está ali dentro reconhece e consegue se comunicar. Tem bastante interação, como um "perguntas e respostas" — reflete. — É como se estivesse participando de um jogo coletivo, o que faz bem para todos nós.

Dedicação e alegria

Júlia Sartori começou a participar das oficinas em 2022 e passou a integrar o grupo oficialmente em 2024, tocando alfaia (tambor de madeira). Aos 27 anos, a mestranda em Geografia desfruta o fato de estar ali batucando e sentindo o grave do instrumento, mas também de ser uma peça em uma batucada coletiva na qual "todo mundo tem que mandar bem junto para fazer o negócio ficar bonito".

— Quando sai tudo direitinho, dá aquela euforia. Sai todo mundo dançando, girando, sorrindo, gritando. É uma sensação muito boa — destaca. — Na minha posição, consigo enxergar quase todos do grupo, aí é massa ver os colegas tocando, com a energia e a linguagem corporal que cada um adiciona ao seu toque.

Júlia acrescenta que é prazeroso ver a reação do público, principalmente quando toca para pessoas que não conhecem o maracatu e se contagiam com o ritmo.

— O maracatu me permite ter contato com mestres importantes desse patrimônio imaterial centenário. Aprendo muito com eles sobre como respeitar essa tradição e honrar a brincadeira com dedicação e alegria — conclui.

Maracatu Truvão 21 Anos

Neste domingo (28) , a partir das 19h, no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), em Porto Alegre

, a partir das 19h, no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), em Porto Alegre Atrações de abertura: banda Chinelo e Meia, e DJ DuSergipe

banda Chinelo e Meia, e DJ DuSergipe Ingressos a partir de R$ 25 pela plataforma Sympla

Oficinas