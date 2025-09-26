Brasil recebe oito indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

O Brasil recebeu oito indicações ao ao 53º Emmy Internacional, a mais prestigiada premiação da televisão mundial. A lista dos indicados foi divulgada nesta quinta-feira (25) pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas (Iatas).
As produções brasileiras concorrem em categorias distintas. O destaque vai para os Estúdios Globo, com cinco indicações.
Mania de Você, de Emanuel Carneiro, exibida na TV Globo em 2024 concorre na categoria Novelas. Já na categoria Notícias, o Fantástico foi indicado pela reportagem sobre El Salvador.
Com cerimônia de premiação marcada para o dia 24 de novembro deste ano, em Nova York, o Emmy Internacional homenageia programas exibidos originalmente fora dos Estados Unidos.
Neste ano, João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, receberá o prêmio Directorate Award, concedido a a líderes e executivos com impacto significativo na produção televisiva global.
Confira abaixo a lista completa de indicados
Melhor série dramática
- La Azules (México)
- Bad Boy (Israel)
- Koek (África do Sul)
- Rivals (Reino Unido)
Melhor série de comédia
- Chicken Nugget (Coreia do Sul)
- Iris (França)
- Ludwig (Reino Unido)
- Y Llegaron de Noche (México)
Melhor ator
- Diljit Dosanjh, por Amar Singh Chamkila (Índia)
- David Mitchell, por Ludwig (Reino Unido)
- Oriol Pla, por Yo, Adicto (Espanha)
- Diego Vasquez por Cem Anos de Solidão (Colômbia)
Melhor atriz
- Charlotte Hope, por Catch me a Killer (África do Sul)
- Anna Maxwell Martin, por Until I Kill You (Reino Unido)
- Carolina Miranda, por Mujeres Asesinas (México)
- Maria Sid, por Smärtpunkten (Suécia)
Melhor telefilme ou minissérie
- Amar Singh Chamkila (Índia)
- Herrhausen: The Banker and the Bomb (Alemanha)
- Lost Boys and Fairies (Reino Unido)
- Vencer o Morir (Chile)
Melhor telenovela
- Deha (Turquia)
- Mania de Você (Brasil)
- Regreso a Las Sabinas (Espanha)
- Valle Salvaje (Espanha)
Melhor Programa Artístico
- Art Matters with Melvyn Bragg (Reino Unido)
- DJ Mehdi: Made In France (França)
- Herchcovitch; Exposto (Brasil)
- Ryuichi Sakamoto: Last Days (Japão)
Melhor documentário
- Hell Jumper (Reino Unido)
- King of Kings: Chasing Edward Jones (França)
- O Prazer é Meu (Brasil)
- School Ties (África do Sul)
Melhor série curta-metragem
- Beyond Dancing (Hong Kong/China)
- La médiatrice (Canadá)
- My Dead Mom (Canadá)
- Todo se Transforma (Argentina)
Melhor programa de entretenimento sem roteiro
- Big Brother: Canadá
- Love is Blind: Habibi (Emirados Árabes Unidos)
- ¿Quién Es La Máscara? (México)
- Shaolin Heroes (Dinamarca)
Melhor documentário esportivo
- Argentina ‘78 (Argentina)
- Chasing the Sun 2 (África do Sul)
- #SeAcabó: Diario de las campeonas (Espanha)
- Sven (Reino Unido)
Melhor programa infantil animado
- Bluey (Austrália)
- Lamput (Singapura)
- Lupi & Baduki (Brasil)
- Muumilaakso (Finlândia)
Melhor programa infantil factual ou de entretenimento
- Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR? (Alemanha)
- Bora, O Pódio é Nosso (Brasil)
- Kids Like Us (Reino Unido)
- Playroom Live (África do Sul)
Melhor programa infantil: filme ou série live-action
- Fallen (Reino Unido)
- Luz (Brasil)
- Prefects (Quenia)
- Shut UP (Noruega)
Melhor noticiário
- Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança (Brasil)
- The Gangs of Haiti (Reino Unido)
- Gaza, Search for Life (Catar)
- Syria - The Truth Coming Out (Suécia)
Melhor programa de atualidades
- Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza (Reino Unido)
- Philippines: Diving for Gold (França)
Repórter Record Investigação:
- Desaparecidos Forçados (Brasil)
- Walk the Line (Singapura)
Founders Award
- Dana Walden (copresidente da Walt Disney Entertainment)
Directorate Award
- João Roberto Marinho (presidente do grupo Globo)