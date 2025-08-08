Velório de Arlindo Cruz será na quadra do Império Serrano, em Madureira

Ao longo da carreira, foram mais de 550 composições. Divulgação / Divulgação

O velório de Arlindo Cruz será realizado neste sábado (9), na quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O músico morreu por falência múltipla dos órgãos nesta sexta-feira (8), aos 66 anos.

Segundo o g1, familiares informaram que haverá um momento restrito aos mais próximos, mas a despedida será aberta ao público. O horário e os detalhes do enterro ainda não foram divulgados.

O Império Serrano publicou uma homenagem ao artista com um vídeo exibido no dia do desfile do Império Serrano em 2023, "quando Arlindo foi homenageado pela família imperiana".

"Hoje, Arlindo descansou. Mas sua história e sua obra seguirão eternas", diz a nota de pesar.

No Instagram, a família de Arlindo Cruz informou a partida e disse que "mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho".

Saúde fragilizada

O artista morreu no hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro. A saúde de Arlindo estava fragilizada desde 2017, quando ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) que deixou sequelas e provocou a sua despedida dos palcos.

Carreira teve início nos anos 1970

Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1958, no bairro Piedade, também no Rio de Janeiro. Ele era filho de Arlindão Cruz, músico amador que promovia diversas rodas de samba em casa, e de Aracy Marques da Cruz.

A música sempre esteve presente na vida do cantor e compositor, que tornou-se referência no samba. Ao longo da carreira, foram mais de 550 composições, que foram interpretadas por nomes consagrados, como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho.