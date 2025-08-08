Visita do sambista a Porto Alegre, em 2015. Adriana Franciosi / Agencia RBS

O sambista Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A saúde do artista estava fragilizada desde 2017, quando sofreu um AVC que deixou graves sequelas.

Nascido no bairro Piedade, no Rio de Janeiro, a música esteve presente desde sempre na vida do cantor que se tornou referência no Samba.

Ao longo da carreira, foram mais de 550 composições, interpretadas por nomes como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho. O artista conta com mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Arlindo Cruz no Spotify:

1. Será que é amor

2. Camarão Que Dorme a Onda Leva

3. Sonho Meu

4. Meu Lugar

5. Meu Lugar - Ao Vivo

6. O Show Tem Que Continuar - Ao Vivo

7. O Bem

8. Trilha do Amor - Ao Vivo

9. Agora Viu Que Perdeu e Chora - Ao Vivo

10. Meu Nome é Favela