10 músicas mais ouvidas de Arlindo Cruz

O sambista Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A saúde do artista estava fragilizada desde 2017, quando sofreu um AVC que deixou graves sequelas.
Nascido no bairro Piedade, no Rio de Janeiro, a música esteve presente desde sempre na vida do cantor que se tornou referência no Samba.
Ao longo da carreira, foram mais de 550 composições, interpretadas por nomes como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho. O artista conta com mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.