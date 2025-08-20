"Um mês de saudade": Gilberto Gil homenageia Preta Gil na data que marca um mês da morte da cantora

Gilberto Gil e Preta Gil cantaram "Drão" em um show do músico em São Paulo neste ano. ALE FRATA / CÓDIGO 19 / ESTADÃO CONTEÚDO

Gilberto Gil homenageou a filha Preta Gil em um post no Instagram no começo da manhã desta quarta-feira (20). A data marca um mês da morte da cantora, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal.

"Um mês de saudade", escreveu o cantor, junto de uma foto antiga com Preta ainda pequena (veja abaixo).

Ele também mencionou a filha em seu primeiro show de retorno após a morte de Preta, no último domingo (17), antes de entoar Drão.

Acompanhado de José Gil e Bem Gil, ele disse, sobre a música: "nas vezes em que tenho tocado essa música ultimamente, tenho cantado para ela. Nesses últimos anos, sempre para ela. Uma das meninas lá de casa, nossa querida Preta."

"Essa música foi feita para a mãe dela", completou ele.

Turnê de despedida

Atualmente, Gil está em sua turnê de despedida Tempo Rei, que ainda passará pela Argentina e pelo Chile. A série de shows celebra seus 60 anos de carreira e se estenderá até 2026. O próximo show será em Porto Alegre, no dia 6 de setembro.

Antes da despedida, anunciada como definitiva, Gil ainda se apresenta em diversas cidades brasileiras em 2025. Em outubro, passará por São Paulo nos dias 17 e 18. Em novembro, por Fortaleza, nos dias 15 e 16, e em Recife, nos dias 22, 23 e 28. A capital baiana, Salvador, encerra a turnê em solo brasileiro no dia 20 de dezembro.

Morte de Preta Gil

A cantora morreu no dia 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela lidava com um câncer colorretal desde 2023, motivo pelo qual procurou o país em busca de métodos alternativos de tratamento.

Após a morte de Preta Gil, seu corpo foi trazido para o Brasil. O velório foi realizado no dia 25, no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. A homenagem foi aberta ao público e contou com amigos próximos, como a atriz Carolina Dieckmann e a cantora Ivete Sangalo, além de fãs e da família, como seu filho Francisco Gil.