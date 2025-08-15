Música

Ícone da música preta
Notícia

“Todo mundo sabe que todo brasileiro tem sangue crioulo”, diz Sandra Sá, que celebra 45 anos de carreira com show em Porto Alegre

Cantora promete uma viagem por canções que viraram memória afetiva do Brasil, a exemplo da emblemática "Olhos Coloridos", na apresentação deste sábado 

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS