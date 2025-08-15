“Todo mundo sabe que todo brasileiro tem sangue crioulo”, diz Sandra Sá, que celebra 45 anos de carreira com show em Porto Alegre

Sandra Sá se apresenta em Porto Alegre neste sábado. Lucas Carvalho / Divulgação

Neste sábado (16), a partir das 21h, o palco do Bar Opinião recebe uma artista que atravessa gerações com a força de um refrão cantado em coro. Sandra Sá retorna a Porto Alegre com o show Sucessos dos Anos 80 e 90, uma viagem por canções que viraram memória afetiva do Brasil — de Olhos Coloridos a Retratos e Canções, passando por Vale Tudo, Joga Fora, Solidão e Bye Bye Tristeza.

— Eu vou mandar aquilo o que mando sempre em todos os shows. Diversão e reflexão o tempo inteiro, é isso que rola. Acho melhor a galera ir para conferir — diz a artista.

Ícone da música preta brasileira e dona de um timbre facilmente reconhecível, Sandra completou 45 anos de carreira em 2025. Navegando por MPB, soul, samba e funk, a artista diz que sempre fez da verdade o seu norte — tanto no repertório quanto na postura.

— O que me mantém é que eu gosto do que faço. O brasileiro é foda e eu, como brasileira, sou foda também. Sou uma pessoa de verdade. Sigo com a minha verdade e nunca abro mão de mim.

Clássicos que atravessam o tempo

Há canções que não envelhecem, apenas ganham novas camadas com o tempo. É o caso de Olhos Coloridos, hino antirracista que marcou os anos 1980 na voz de Sandra Sá, e segue ecoando nas plateias de 2025.

Para a artista, mais uma prova da "verdade de seu repertório":

— Hoje, todo mundo sabe que todo brasileiro tem sangue crioulo. O que é de verdade se torna eterno, atravessa o universo. Um monte de gente canta essa música porque ela é verdadeira.

Prestes a completar 70 anos, no próximo dia 27, Sandra diz que pretende seguir acolhendo a própria humanidade. Um passo de cada vez, um dia após o outro, sem pensar muito no processo.

— Nunca tive essa parada de caminhar estrategicamente. Eu sigo sendo o que eu sou, com a minha verdade e com o meu jeito. Não sou contra ninguém, mas sou a favor de mim, sacou? Desde pequena, o meu grande lance é o ser humano. A minha meta é fortalecer o ser humano — reflete.

"Todo mundo sabe que todo brasileiro tem sangue crioulo", diz Sandra Sá. Lucas Carvalho / Divulgação

Sandra Sá em Porto Alegre