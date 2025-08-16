Sean Kingston é condenado a mais de três anos de prisão por fraude milionária

Sean fez sucesso no início dos anos 2000. Instagram / Reprodução

Conhecido por sucessos como Beautiful Girls e Fire Burning, o cantor Sean Kingston foi condenado nesta sexta-feira (15) a três anos e seis meses de prisão por envolvimento em um esquema milionário de fraude. As informações são do site norte-americano The Hollywood Reporter.

Segundo a Justiça norte-americana, Kingston e sua mãe, Janice Turner, enviavam recibos falsos de transferência eletrônica para enganar vendedores de produtos de luxo. Entre os itens adquiridos de forma fraudulenta estão um Cadillac blindado e uma televisão LED de grandes proporções.

O esquema teria causado prejuízo aproximadamente US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) às vítimas. A mãe do cantor já havia sido condenada no mês anterior a cinco anos de prisão por crimes relacionados à fraude eletrônica.

Ambos foram presos em 2024, após uma investigação que apontou práticas recorrentes de roubo e falsificação.

Advogada do artista, Zeljka Bozanic argumenta que Kingston não controlava suas finanças, cujo cuidado era feito integralmente por gerentes de negócios e sua mãe. A advogada também afirmou que o cantor já iniciou o processo de ressarcimento às vítimas.