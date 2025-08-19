Ronnie Rondell, dublê que pegou fogo na capa de álbum do Pink Floyd, morre aos 88 anos

Rondell pegou fogo na capa do álbum Wish You Were Here, do Pink Floyd. Ver Descrição / Ver Descrição

Ronnie Rondell, dublê imortalizado na capa do álbum Wish You Were Here (1975), do Pink Floyd, morreu aos 88 anos na última terça-feira (12) em uma casa de repouso em Osage Beach, no Missouri. A família confirmou a morte em nota, sem informar a causa.

Ao longo de mais de quatro décadas, participou de dezenas de produções de destaque, como A Conquista do Oeste (1962), Máquina Mortífera (1987), Thelma & Louise (1991), Twister (1996) e Matrix Reloaded (2003). Também coordenou cenas de ação em séries e filmes, entre eles As Panteras e Batman & Robin (1997). As informações são do The New York Times.

Sua imagem mais famosa, porém, extrapolou o cinema: na capa do disco Wish You Were Here, aparece apertando a mão de outro homem enquanto seu corpo ardia em chamas. Para a sessão, foi incendiado cerca de 15 vezes até que uma rajada de vento quase atingisse seu rosto.

Ele deixa a esposa, o filho, o irmão, três netos e um bisneto.

Trajetória

Nascido em 1937, em Hollywood, Rondell cresceu cercado pelo universo do cinema: seu pai também era dublê. Desde cedo, destacou-se em esportes como o salto ornamental e, após servir à Marinha dos Estados Unidos, decidiu seguir a carreira que marcaria sua vida.

Em 1969, casou-se com Mary Smith, com quem teve dois filhos, R.A. e Reid, ambos dublês. Reid morreu em 1985, aos 22 anos, em um acidente de helicóptero durante as gravações da série Airwolf.

Leia Mais Mãe do dono da Amazon e uma das primeiras investidoras da empresa, Jackie Bezos morre aos 78 anos