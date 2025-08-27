Raúl Barboza, mestre do chamamé, morre aos 87 anos em Paris

Raúl Barboza esteve no início de agosto no Rio Grande do Sul. Erica Ferrer / Divulgação

O acordeonista e compositor Raúl Barboza, um dos maiores nomes do chamamé, morreu nesta quarta-feira (27), aos 87 anos, em Paris, onde vivia desde 1987.

A morte foi confirmada pelo produtor Alberto Felici, representante do músico na Argentina, por meio esposa do artista, Olga Bustamante.

Barboza esteve no Rio Grande do Sul no início de agosto, quando tocou no Teatro Renascença, em Porto Alegre, e excursionou por cidades como Cruz Alta, Parobé, Erechim e Guaíba.

A breve passagem, que havia sido anunciada como um retorno ao Estado (tocou anteriormente em 2019 por aqui), acabou se transformando em uma das últimas oportunidades em que o público brasileiro pôde ouvir de perto o acordeonista conhecido como o "Piazzolla do acordeão".

Da infância prodígio ao reconhecimento internacional

Nascido em Buenos Aires em 1938, filho do músico Adolfo Barboza, Raúl recebeu o primeiro acordeão aos seis anos e logo mostrou talento. Aos 12, já gravava suas primeiras músicas com o grupo Irupé, de Corrientes, e ganhou o apelido de "Raulito El Mago".

Nos anos 1960, participou do espetáculo Esto es Folklore e da célebre Misa Criolla, de Ariel Ramírez. Ao longo das duas décadas seguintes, construiu uma sólida trajetória na Argentina, Brasil e Paraguai, tornando-se o primeiro artista do gênero a se apresentar no Japão.

Paris como palco do mundo

Radicado em Paris desde 1987, Barboza enfrentou dificuldades no início, tocando em bares e pequenas casas noturnas. Segundo o Clarín, Barboza se recusava a adaptar o repertório a tangos ou valsas francesas e insistia no chamamé.

— Não quis tocar tangos franceses nem valsas. Saí da Argentina justamente porque me recusei a tocar música da moda — disse ao jornal argentino.

O esforço abriu portas: conquistou espaço e reconhecimento internacional, dividindo palco com nomes como Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, José Carreras e Peter Gabriel.

Gravou mais de 50 álbuns e recebeu distinções importantes, como o título de Chevalier des Arts et des Lettres, concedido pelo Ministério da Cultura da França, e o Grand Prix du disque da Académie Charles Cros. Em 2024, recebeu na Argentina o título de doutor honoris causa pela Universidade Nacional do Nordeste.

Inovação

Barboza ficou conhecido por expandir os horizontes do chamamé, modernizando a sonoridade com o acordeão diatônico de quatro fileiras. Sua discografia reúne títulos de destaque como La tierra sin mal (1995), Acordeón de mi tierra (2006), Rencontre à Paris (2012) e Solo en París (2024).

Foi ainda tema de documentários, entre eles El sentido de abrazar (2017), de Silvia Di Florio, e La voz del viento (2022), de Daniel Gaglianó.

No Brasil, deixou também marca no folclore regional gaúcho. Gravou em 1979 o álbum Los Caminantes, considerado um divisor de águas no acordeonismo local, e registrou interpretações de canções como Na baixada do Manduca, de Noel Guarany.

Despedida

Nos últimos anos, manteve agenda regular. Em 2023, lançou o álbum Latin American Souvenirs, explorando milonga, tango, valsa e cumbia. Em março deste ano, fez um de seus últimos concertos na Argentina, em Entre Ríos, acompanhado do quinteto Magma.

"Na qualidade de produtor artístico de Raúl Barboza, e ecoando comunicação telefônica de Paris feita por sua esposa Olga Bustamante, tenho a triste notícia de seu falecimento, ocorrido na tarde desta quarta-feira. Agradeço a cada apoiador que o acompanhou ao longo da carreira e continuaremos a informar sobre novidades por este meio", escreveu o agente de Barboza nas redes sociais.