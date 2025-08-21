Lil Nas X é preso por suspeita de agredir policial após andar seminu nos EUA; rapper foi levado ao hospital por suposta overdose

O rapper americano Lil Nas X foi detido pela polícia nesta quinta-feira (21) por suspeita de agredir policial. A ação teria ocorrido após o artista ser abordado andando por Los Angeles vestindo apenas uma cueca e botas brancas de cowboy.
Um vídeo publicado no TMZ parecia mostrar o artista de Old Town Road quase nu enquanto desfilava pela avenida principal da cidade. Fotos publicadas pelo site parecem mostrar o cantor colocando um cone de trânsito na cabeça.
Segundo as imagens, o cantor se dirigia aos pedestres que filmavam o momento, dizendo a eles:
— Não cheguem tarde à festa esta noite.
Não ficou claro a que festa ele se referia nem para onde ele estava indo, enquanto caminhava pelo meio da avenida semivazia.
Em um momento, ele pediu à pessoa que estava gravando com o celular, aparentemente sentada em um carro, que lhe desse o telefone.
— Quero jogá-lo longe para que você não o veja novamente. Eu não gosto de telefones — exclamou Lil Nas X, movimentando-se de forma teatral:
— Eu não disse para abaixar o telefone? Ai, ai! Alguém terá que pagar por isso — acrescentou, enquanto movia o dedo.
Não há, por enquanto, comentários de Lil Nas X nem de seus representantes sobre o caso.
Suspeita de agressão
Um porta-voz disse à AFP que o Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu uma chamada da zona de Studio City pouco antes do amanhecer. Ela confirmou que "havia um homem nu caminhando pela rua".
— Ao chegar, o suspeito avançou contra os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um agente de polícia — afirmou o porta-voz, que disse não poder identificar o homem.