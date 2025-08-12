Cantora, compositora e atriz, Azealia, 34, é natural de Nova York. @azeliabanksforever Instagram / Reprodução

A cantora Azealia Banks, de 34 anos, anunciou nesta terça-feira (12) que fará shows em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. A artista dos Estados Unidos já se envolveu em algumas polêmicas com brasileiros, como Anitta, Neymar e Pablo Vittar. Além disso, também já chamou os brasileiros de "anormais de terceiro mundo".

"Ok, Brasil, estou voltando para Curitiba, adicionando o segundo encontro em São Paulo e Porto Alegre", escreveu em post no X. Na publicação, a artista não revelou em quais datas ela virá ao Brasil.

Quem é Azealia Banks?

Cantora, compositora e atriz, Azealia, 32, é natural de Nova York, nos Estados Unidos. Ela tornou-se mais conhecida após ser destaque na revista NME, em 2011, e com o lançamento de seu primeiro EP em 2012, intitulado 1991.

Em suas músicas, Azealia transita entre o hip-hop, o R&B e a dance music — mistura que ela mesma intitula "witch-hop". Uma de suas faixas mais conhecidas é o seu primeiro single, 212.

Mesmo entre quem não consome suas músicas, Azealia é conhecida por não ter medo de falar o que pensa, especialmente em sua conta no Instagram.

Atualmente, seu perfil tem mais de 176 mil seguidores. É lá que ela publica suas opiniões, como fez sobre Anitta e Neymar. Ela já esteve envolvida em outras polêmicas, criticando artistas de alto calibre como Rihanna, Beyoncé e Lady Gaga.

Treta com os brasileiros

Azaelia despertou a ira de brasileiros em 2023 depois de criticar o atual jogador do Santos Neymar Jr. e a cantora Anitta.

No caso do camisa 10 santista, ao ver uma campanha publicitária estrelada por ele, a cantora usou seu Instagram para criticar a escolha pelo jogador: "Esse não, ele é muito magro", escreveu.

No caso da cantora, ela chamou Anitta de "aspirante de terceiro mundo" e disse que a carreira da brasileira é um "fracasso".

Em 2017, Azaelia fez uma publicação no Facebook em que dizia ter recebido mensagens racistas enviadas por pessoas do Brasil. Em seguida, chamou brasileiros de "anormais de terceiro mundo".

Em 2018, ela também já cancelou um show em Fortaleza, no Ceará, após descobrir que se apresentaria antes de Pabllo Vittar.

No ano seguinte, voltou a criticar a drag queen: "Pabllo me dá uma vibe de artista de nível C ao fazer a arte dele uma réplica em estilo cabaré do que os artistas estão fazendo em mercados de nível A", escreveu, na ocasião.

Um dos casos mais notórios envolvendo Azealia foi também em 2018. Em suas redes sociais, ela alegou ter sido convidada por Grimes, cantora e ex-esposa de Elon Musk, à casa do bilionário — onde ficou sozinha, enquanto Musk "tomava ácido e usava o Twitter".