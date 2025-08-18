Planeta Atlântida 2025 reuniu mais de 80 mil pessoas. Nani ArtClub / Divulgação

Na contagem regressiva para a edição de 30 anos do Planeta Atlântida, o maior festival de música do sul do país lança, nesta segunda-feira (18), o concurso cultural “A tua história com o Planeta". O vencedor ganhará um par de ingressos camarote e será o primeiro planetário confirmado na edição comemorativa de 2026.

Para concorrer, os interessados devem mandar um vídeo de até 90 segundos compartilhando de que forma o Planeta Atlântida fez parte da sua vida. Ganha quem tiver a melhor história.

Os participantes têm total liberdade para criar seus vídeos, que podem relembrar grandes momentos de shows e de bastidores, recordar amizades e namoros, mostrar fotos e vídeos etc. O conteúdo fica por conta dos planetários.

O envio do material pode ser feito até o dia 5 de setembro por meio de formulário que está disponível no site do Planeta Atlântida (planetaatlantida.com.br). O vídeo mais criativo vai ganhar o concurso e ser anunciado nas redes sociais do festival (no Instagram, @planetaatlantida) no dia 12 de setembro.