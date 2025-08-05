Oruam é transferido para cela coletiva em presídio do Rio de Janeiro

Rapper se entregou à polícia no último dia 22. Érica Martin / Agência O Dia/Estadão Conteúdo

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, passou na segunda-feira (4) por nova audiência de custódia e teve a prisão mantida pela Justiça. Ele também será transferido para cela coletiva no Presídio Bangu 3.

“O mandado de prisão está dentro do prazo de validade e a decisão que gerou sua expedição não foi revogada, por decisão recursal. Sendo regulares o ato prisional e o mandado de prisão no caso concreto e não havendo requerimentos de mérito não há nada a prover”, escreveu a juíza da Central de Custódia, Laura Noal Garcia, que presidiu a audiência de hoje.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou ainda que a galeria para onde irá Oruam abriga os presos do Comando Vermelho.

Prisão

O rapper está preso preventivamente desde o dia 22 de julho, quando decidiu se entregar à Polícia Civil.

No dia anterior, Oruam e amigos atiraram pedras contra policiais civis que foram à casa dele, no bairro do Joá, zona oeste do Rio, cumprir um mandado de prisão contra um adolescente que estaria na casa dele.

O suspeito conseguiu fugir.

Réu

No último dia 30, a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público fluminense e tornou Oruam réu por tentativa de homicídio qualificada. Na decisão, a juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal, também incluiu Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, amigo de Oruam.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a tentativa de homicídio ocorreu com o arremesso de pedras a uma altura de 4m50cm que pesavam de 130 gramas a 4,85 quilos.