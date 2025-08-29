"Não queria chegar aos 80 anos sozinho", diz Lucio Yanel, músico que fazia serenatas para a esposa com Alzheimer

Aos 79 anos, Lucio Yanel ganha nova reverência com o relançamento de sua biografia. André Ávila / Agencia RBS

Nas raízes da música feita no pampa gaúcho, há um violão que atravessou fronteiras, uniu culturas, abriu caminhos e influenciou gerações: o violão pampiano de Lucio Yanel. Aos 79 anos, a trajetória do violonista argentino radicado no Rio Grande do Sul ganha nova reverência com o relançamento de sua biografia, assinada pelo músico e pesquisador José Daniel Telles dos Santos.

O Violão Pampeano de Lucio Yanel – Memórias de um Fazer Musical no Sul do Brasil é fruto de 15 anos de pesquisa e entrevistas com Yanel e pessoas que acompanharam sua trajetória. A obra chega à segunda edição com distribuição gratuita em escolas e universidades e está à venda na Livraria Paralelo 30, em Porto Alegre, a R$ 90. Também está disponível em versão audiobook no canal do YouTube da StreamingSul.

A biografia cruza memórias de palco, amizades e parcerias musicais, revelando as nuances entre o artista que conquistou o Rio Grande do Sul na década de 1980 e o homem simples por trás dele.

O lançamento se desdobra, ainda, no podcast Yanel e Seus Tempos, com 10 episódios que revisitam etapas marcantes da vida do violonista, da infância na Argentina até a consolidação da carreira no Brasil. O trabalho pode ser conferido no canal do YouTube do Acervo Digital do Violão Brasileiro.

Partida da esposa

Em entrevista a Zero Hora, o músico conta como foi o processo de construção da obra e revisita lembranças do que viveu junto ao seu violão pampiano. Yanel reflete, ainda, sobre a relação com os discípulos da nova geração do instrumento, compartilha reflexões acerca da identidade latino-americana e abre o coração ao comentar a partida da esposa, Sueli de Fátima.

A história do casal comoveu o público em meados de 2019, quando Yanel mostrou, nas redes sociais, as serenatas diárias que fazia à companheira, diagnosticada com Alzheimer há quase duas décadas. Sueli faleceu no último 10 de agosto.

Leia a entrevista com Lucio Yanel

Apesar de não estarmos falando de uma autobiografia, o senhor teve grande participação no livro. Como foi revisitar as suas memórias?

Contar a história da própria vida é desafiador, porque é difícil falar de si mesmo. Eu posso ser um fenômeno tocando violão, mas como vou dizer que sou um fenômeno, entende? Isso seria soberba. Essa parte de opinar sobre a minha personalidade como músico eu deixei para as outras pessoas.

Mas foram momentos muito agradáveis, revivi alguns lances da minha vida que são lindos. O biógrafo, Daniel Telles, é uma pessoa muito gentil, muito amável, muito inteligente. Ele se preparou para isso. Eu só fui um colaborador, contando algumas lembranças e aportando alguns dados.

O livro narra o seu primeiro contato casual com o violão, aos nove anos, e o despertar da sua paixão pelo instrumento. Poderia contar como esse momento moldou a sua relação com a música?

Não me lembro muito bem desse primeiro contato, porque já se passaram 70 anos (risos). O que posso afirmar é que esses 70 anos que vivi desde que peguei um violão pela primeira vez foram de alegrias. Algumas tristezas, sim, mas alegrias muito mais. A gente passa algumas dificuldades, né? Porque ganhar dinheiro não é para todos.

Vou te dar um exemplo: Yamandu Costa, uma pessoa que me considera o seu professor, é realmente milionário. E ele conseguiu ficar milionário, conhecer o mundo, sempre com o seu violão nas costas. Isso não quer dizer que ele seja uma divindade, mas há um cosmos, algum tipo de conjunção planetária, que trabalha a favor. Porque não é algo que vai acontecer com todos. Alguns conseguem, outros não.

Eu, por exemplo, sou pobre como uma lagartixa (risos). Em matéria conhecimento, de cultura, de amizades, sou riquíssimo. Mas, financeiramente, não.

Para mim, ter um violão de um milhão de dólares ou um violão de 10 pila não faz diferença. Eu vou tocar igual, entende? LUCIO YANEL Músico

O senhor sente por não ter conseguido enriquecer também financeiramente?

Não sinto. Para enriquecer financeiramente, tem que ir atrás, tem que lutar por isso. Eu nunca lutei pela grana. Nada do que é material tem a ver comigo. Eu me interesso por viver a minha vida, ser uma pessoa boa, ajudar quem posso e ser útil de alguma forma, apenas isso.

Acho que a minha vocação é servir. Tanto que eu queria ser médico, para atender a todos e não cobrar um pila sequer. Só que eu saí um violonista, o que acaba não servindo muito (risos).

Mas dinheiro nunca foi o meu lance. Para mim, ter um violão de um milhão de dólares ou um violão de 10 pila não faz diferença. Eu vou tocar igual, entende? Não é que eu despreze o dinheiro. Se eu tenho, eu desfruto, reparto, tomo um vinho. Mas não fico indo atrás. Eu nunca poderia ser rico porque nunca busquei ser rico.

O livro destaca as suas tentativas frustradas de aprender violão de maneira formal, já que o senhor acabava se dando melhor com uma abordagem mais intuitiva. Qual foi o papel dessa liberdade no seu desenvolvimento musical?

Não nego que sou um bom violonista, mas foi tudo sem querer. Nem sei por que sou um bom violonista, simplesmente saí tocando. Peguei o violão pela primeira vez aos nove anos e, aos 10, já estava acompanhando cantores. Meio torto, mas tocando.

Não sei o que explica isso. Talvez por eu ser uma pessoa nascida no interior da Argentina, ter uma mistura guaranítica no meu sangue... Pode ser isso, não?

Tenho um amigo que é professor e diz: "Esse vibrato (efeito que acrescenta expressividade a uma nota musical) que você tem, ninguém tem". Eu acredito que deve ser isso mesmo, mas nem sei como faço esse tal de vibrato, entende? Eu só faço. Nunca escolhi como tocar, apenas toco do jeito que toco. E deixo a análise para quem entende.

E como o senhor faz para ensinar? Porque também é um mestre.

Um mestre? Não, não, não. Eu não me considero um mestre. Mas eu aprendi uma técnica de tablatura (espécie de partitura simplificada, que indica ao músico a posição dos dedos no instrumento), então consigo passar as obras.

Mas normalmente são as minhas obras que eu ensino, não consigo ensinar a tocar violão. Até porque eu acho que violão ninguém ensina a ninguém: ou se nasce com esse talento ou não se nasce.

Você acredita que eu possa ser mestre de um Yamandu Costa da vida? Claro que não, ele nasceu assim. Podemos ter trocado algumas informações, posso ter inspirado ele em alguma coisa, mas ele não é o violonista que é porque estudou comigo. Ele nasceu com esse dom. O talento, a personalidade, tudo estava dentro dele, e eu apenas posso ter reforçado com algumas correções.

Assim também são os jogadores de futebol. Alguém ensinou o Pelé a jogar? Alguém ensinou o Maradona? É claro que não. Alguém até pode ter moldado esses talentos, mas ninguém consegue transformar um caminhão de maçã em um caminhão de caramelo.

Nunca escolhi como tocar, apenas toco do jeito que toco. E deixo a análise para quem entende. LUCIO YANEL Músico

Então, quem está há anos pagando escola de violão pode cancelar a matrícula?

Não, por favor, não (risos). Depende para o que você vai utilizar. Você pode aprender para o seu conhecimento, a sua satisfação ou a sua curiosidade. Isso vai te fazer bem, mas nas não quer dizer que você vai virar um gênio do violão. A genialidade é que não se ensina a ninguém.

O livro conta que o senhor veio para o Rio Grande do Sul em meio à Guerra das Malvinas, na Argentina, onde morava naquela época. Só que o senhor já tinha vivido alguns anos em São Paulo. O que motivou a escolha pelo Rio Grande do Sul? Por que não voltar para São Paulo?

Foi pura casualidade. Eu ia para São Paulo, mas tinha que entregar uma encomenda em Passo Fundo. Eram partituras e discos latino-americanos que um amigo argentino enviava para Algacir Costa, que vinha a ser o pai do Yamandu. E eu não sabia que no Rio Grande do Sul não se tinha essa ideia de tocar violão como eu toco.

Quando eu cheguei e comecei a tocar em rodas de amigos, todo mundo ficou de boca aberta. O violão não existia como um instrumento de concerto, digamos assim. Esse ineditismo serviu como uma alavanca para o meu trabalho. E teve também a empatia rápida e natural que surgiu entre o povo gaúcho e eu. Me enamorei por esse Estado.

O violão era um instrumento secundário, e o senhor foi um divisor de águas para que ele se tornasse protagonista. Mas também já percebi que é extremamente modesto. Consegue reconhecer o papel importante que teve?

Hoje, sim. O violão de concerto sempre existiu, mas aqui não havia esse costume. Você não via um violonista fazer uma apresentação como solista, entende? Naquela época, o violão acompanhava a gaita, as bandas de baile. Hoje, eu vejo que fiz um trabalho importante, influenciei algumas pessoas. Mas não faz muito tempo que me dei conta disso. É coisa de três ou quatro anos.

Quando eu cheguei (ao RS) e comecei a tocar em rodas de amigos, todo mundo ficou de boca aberta. O violão não existia como um instrumento de concerto, digamos assim. LUCIO YANEL Músico

Apesar de o senhor não se considerar um mestre, vários nomes da nova geração o consideram. Como é a sua relação com essa nova geração?

Qualquer artista deve buscar se comunicar com os jovens. Você tem que lembrar que também já foi jovem, teve suas inquietudes, teve seus atropelos, afinal, ninguém nasce velho. E a gente precisa estar perto deles.

Eu espero tudo de bom dessa nova geração do violão, porque todos são maravilhosos e carregados de talento. Existe uma pele musical e poética no Rio Grande do Sul que a gente não vê em qualquer lugar. Tem um sangue latino-americano nas cantigas, na execução do instrumento. Só que a gente tem que se apropriar dessas raízes.

O senhor acha que nós, gaúchos e brasileiros, poderíamos desenvolver melhor a nossa identidade como latino-americanos?

Eu acho que sim. O Brasil é o maior país da América Latina, e a gente precisa se apropriar disso. Estamos sendo subjugados por um filho da mãe que acha que é o imperador do mundo. Se a gente não fica consciente da nossa identidade, daquilo que nos faz ser quem a gente é, esse é o tipo de coisa que acontece. A nossa identidade é a nossa maior riqueza.

Hoje, eu vejo que fiz um trabalho importante, influenciei algumas pessoas. Mas não faz muito tempo que me dei conta disso. É coisa de três ou quatro anos. LUCIO YANEL Músico

Um episódio curioso da sua biografia foi quando interpretou Capitão Castelhano na minissérie O Tempo e o Vento. Como foi essa experiência e o que despertou seu interesse pela atuação?

Aquilo foi uma coisa linda. Fundamentalmente, eu sou um artista. A única coisa que eu não faço é pintar. Até já tentei, mas, pelo amor de Deus, sou uma nulidade. Fora a pintura, tudo o que for artístico me interessa. A música, a palavra, o corpo, tudo faz parte do meu repertório como artista.

Se agora você me disser que está precisando de um padre não sei onde e me disser que isso é arte, eu vou lá e dou a bênção em todo mundo (risos). Toda forma de arte me encanta e me interessa.

"Sueli de Fátima me ensinou o verdadeiro sentido do amor", diz Lucio Yanel sobre a esposa, que faleceu no início do mês. André Ávila / Agencia RBS

Nos últimos anos, nós acompanhamos sua dedicação nos cuidados com a sua esposa, dona Sueli, que sofria de Alzheimer. Como tem lidado com a partida dela?

É a primeira vez que tu vais me deixar sem palavras, porque eu não sei o que dizer. Fiquei 17 anos cuidando dela. Foram nove anos com ela conseguindo andar, ainda que com dificuldade, e oito anos com ela acamada. Tudo o que tu puderes imaginar que uma pessoa necessita, de se higienizar a se alimentar, era eu que fazia.

O que lamento profundamente é ser tão pequeno diante de uma doença dessas. Gostaria de ter feito mais, de ser uma pessoa com maior poder, com maior conhecimento, capaz de fazer algo para tirá-la daquela situação.

Fui os braços e as pernas dela pelos últimos oito anos, mas não consegui evitar que essa doença a levasse. De uma hora para a outra, tudo simplesmente acabou. Já nem sei mais se acredito em Deus, porque pedi tanto que ele me ajudasse.

Ainda assim, sou grato, porque Sueli de Fátima me ensinou o verdadeiro sentido do amor. Amar não é se deitar com uma mulher, fazer sexo. Isso até pode ser bom, prazeroso, mas amor é outra coisa. Amor é o que eu aprendi com ela.

A relação de vocês era muito bonita. Isso nada pode apagar.

Só que eu não queria chegar aos 80 anos sozinho, depois de lutar tanto, sabe? Pode ser um pouco de egoísmo, mas eu não queria. Estou tocando em frente porque tenho que cumprir o meu trabalho e meu compromisso com as pessoas que dependem do meu trabalho para viver. Então, eu peço licença para a dor e vou tocar meu violão.

Fui os braços e as pernas dela (da esposa Sueli) pelos últimos oito anos, mas não consegui evitar que essa doença (Alzheimer) a levasse. LUCIO YANEL Músico

Como o senhor tocava para ela, né?

Todos os dias. Quando chegava a tarde, eu tocava para ela, cantava, fazia palhaçadas, mesmo sabendo que ela não entendia.

Foram oito anos na cama, mas antes disso ela já não conseguia interagir. Ela perdeu a fala, então, eu aprendi a me comunicar com ela, entender o que ela queria. E tu acreditas que eu entendia? Eu olhava para ela e entendia o que ela estava querendo me dizer, sem que ela falasse uma palavra sequer.

Mesmo assim, eu tinha esperança. Sabia que o Alzheimer é uma doença terrível, sabia que o Alzheimer mata, mas nunca perdi a esperança.