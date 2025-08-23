Morre o pianista gaúcho Miguel Proença, aos 86 anos

Músico teve falência múltipla dos órgãos em hospital do Rio de Janeiro. Reprodução / Site oficial Miguel Proença

A música brasileira perdeu, na noite de sexta-feira (22), um dos principais intérpretes e divulgadores do repertório nacional de piano. O pianista Miguel Proença morreu no Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla dos órgãos. Ele tinha 86 anos.

A informação foi confirmada ao portal g1 pelo cantor Márcio Gomes, amigo próximo do músico.

Nascido em 27 de março de 1939, em Quaraí, na Fronteira Oeste, Proença iniciou os estudos de piano ainda na infância e, na adolescência, seguiu a formação na Alemanha, em Hamburgo e Hannover. De volta ao Brasil, fixou-se no Rio de Janeiro, de onde construiu uma carreira que o levou a salas de concerto do país e do exterior.

Com mais de seis décadas de atividade, deixou uma discografia marcada por interpretações de compositores brasileiros como Alberto Nepomuceno, César Guerra-Peixe, Edino Krieger, Ernesto Nazareth, Oscar Lorenzo Fernández, Radamés Gnattali e Heitor Villa-Lobos.

Em 2005, sua trajetória fonográfica foi reunida na coleção Piano Brasileiro, com 10 discos.

Além da carreira de concertista, teve atuação destacada como educador e gestor cultural. Foi diretor da Sala Cecília Meireles em duas passagens (1987 e entre 2017 e 2018), dirigiu a Escola de Música Villa-Lobos e ocupou o cargo de secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro entre 1983 e 1988, período em que criou a Orquestra de Câmara da Cidade.