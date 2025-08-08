Música

Luto na música
Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos

Saúde do artista estava fragilizada desde 2017, quando sofreu um AVC. Ele passou por diversas hospitalizações desde então

