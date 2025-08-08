"Mais do que um artista": filhos de Arlindo Cruz se manifestam após a morte do cantor

Filhos de Arlindo, Flora Cruz e Arlindinho lamentaram a morte do pai. @floracruzoficial / @arlindinhooficial / Instagram / Reprodução

A família do sambista Arlindo Cruz confirmou a morte do cantor por meio de uma nota nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (8).

O artista morreu no hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro. A saúde de Arlindo estava fragilizada desde 2017, quando ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) que deixou sequelas e provocou a sua despedida dos palcos.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento", começa a nota publicada em conjunto entre os filhos do sambista, Arlindo da Cruz Neto, o Arlindinho, e Flora Cruz (leia completa abaixo).

"Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho", disse a família, que enfatizou a importância do artista para a música brasileira:

“Parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte”.

A nota também agradece “profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida”.

Arlindinho também publicou uma foto com o pai com a legenda "valeu".

Leia a nota:

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores.

Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo.