"Mais do que um artista": filhos de Arlindo Cruz se manifestam após a morte do cantor

Sambista faleceu no Rio aos 66 anos. Ele estava com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral que deixou sequelas

