Lollapalooza 2026 divulga line-up; veja lista completa

Lollapalooza Brasil acontecerá em março de 2026 em São Paulo. Lollapalooza / Divulgação

O Lollapalooza Brasil divulgou, nesta quinta-feira (28), o line-up completo da edição de 2026. O festival está marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre os headliners confirmados estão as estrelas pop Chappell Roan, Lorde e Sabrina Carpenter, além do cantor escocês Lewis Capaldi, os rappers Tyler, The Creator e Doechii, o DJ Skrillex, a banda hardcore Turnstile e os veteranos do metal alternativo Deftones (veja a lista completa no post abaixo).

A programação completa foi publicada nas redes sociais oficiais do evento. Na edição de 2025, o Lollapalooza Brasil recebeu cerca de 240 mil pessoas ao longo de três dias, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais.

Ingressos disponíveis

Os ingressos do tipo Lolla Pass, que dão acesso aos três dias de shows, já estão disponíveis no site da Ticketmaster Brasil. Os preços variam conforme o setor e a modalidade, entre R$ 1.077 e R$ 5.254.

Há três categorias: Pista, Comfort (com áreas exclusivas e infraestrutura diferenciada) e Lounge, que oferece open bar, open food, área premium e transporte oficial.

Estreias e retornos

A edição de 2026 marca a primeira vinda de Chappell Roan ao Brasil. Fenômeno recente do pop, a cantora é conhecida por performances maximalistas e letras bem-humoradas sobre amor e frustração. Atualmente, sua música Super Graphic Ultra Modern Girl integra a trilha de Vale Tudo, novela da TV Globo.

Sabrina Carpenter também retorna em um momento de ascensão, após o sucesso global de Short n’ Sweet (2024), álbum que emplacou hits como Espresso e Please Please Please.

Lorde se apresenta pela quarta vez no país, após participações no Lollapalooza 2014, no Popload 2018 e no Primavera Sound 2022. A artista neozelandesa promove o disco Virgin, lançado em julho.