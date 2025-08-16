Música

Fim de uma era
Notícia

Influência para gerações e estilo marcante na guitarra: músicos gaúchos analisam o fim do Megadeth

Banda do lendário guitarrista e vocalista Dave Mustaine lançará o último disco e iniciará turnê global de despedida em 2026

Carlos Rollsing

