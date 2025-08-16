Influência para gerações e estilo marcante na guitarra: músicos gaúchos analisam o fim do Megadeth

Megadeth de Dave Mustaine tocou no Pepsi On Stage, em Porto Alegre, em 2010. Dulce Helfer / Agencia RBS

O anúncio de que o Megadeth irá encerrar as atividades, com o lançamento de um último disco e o início de uma turnê mundial de despedida em 2026, mexeu na estrutura dos fãs do heavy metal.

Considerado um dos pais do subgênero thrash metal, o guitarrista e vocalista Dave Mustaine, 63 anos, líder e fundador do Megadeth, faz parte de uma geração icônica de artistas da música pesada que está chegando à aposentadoria.

Mais do que ouvir o som e bater cabeça, bandas como o Megadeth inspiraram a formação de músicos por décadas e ofereceram um jeito de viver para legiões de jovens, incluindo os desajustados.

"Começamos um estilo musical, iniciamos uma revolução, mudamos o mundo da guitarra e a forma como ela é tocada, e mudamos o mundo. As bandas em que toquei influenciaram o mundo. Amo vocês por isso. Obrigado por tudo", escreveu Mustaine, em emotivo comunicado divulgado na última quinta-feira (14).

Do Metallica para o Megadeth

O Megadeth foi fundado em 1983, na Califórnia, nos Estados Unidos, após Mustaine ser expulso do Metallica. Ele foi guitarrista da megabanda no período que antecedeu o lançamento do disco de estreia, Kill 'Em All, em que constam seus créditos pela composição de parte das músicas.

A história é famosa: mentalmente destruído pela demissão, Mustaine prometeu a si que iria criar uma banda para superar o Metallica. Nasceu o Megadeth.

O término desse ciclo, idolatrado dos guetos às grandes arenas que recebem shows de rock pesado, traz reflexões e preocupações para fãs, inclusive no Rio Grande do Sul, onde o Megadeth se apresentou por quatro vezes, em Porto Alegre.

— A finitude do ser humano nos coloca frente a frente com o nosso desejo de que os ídolos sejam eternos. E eles não são. O impacto disso é profundo porque o Mustaine contribuiu para a formação do Metallica e posteriormente, com o Megadeth, lançou álbuns icônicos e o magistral Rust in Peace — diz Flávio Soares, vocalista e baixista da banda gaúcha de heavy metal Leviaethan.

O disco Rust in Peace, mencionado por Soares, é o quarto de estúdio de Megadeth e, para muitos, um dos melhores da história do gênero. O Megadeth ainda galgou sucesso com os lançamentos Peace Sells...But Who's Buying, Youthanasia, Cryptic Writings e o campeão de vendas Countdown to Extinction, entre outros.

Dramas pessoais

Dave Mustaine tornou-se uma das maiores figuras do heavy metal. Dulce Helfer / Agencia RBS

A história da banda e os dramas pessoais de Mustaine — que já revelou ter sofrido mais de uma dezena de internações para se reabilitar do vício em álcool e drogas e, depois, se converteu ao cristianismo — sempre inflamaram discussões entre fãs e comparações com o Metallica.

— Ele passou por aquela barra (demissão) e conseguiu fazer uma banda que é tão boa quanto, embora não tenha o mesmo reconhecimento. O Rust in Peace é um álbum que briga com o Ride the Lightning e o Master of Puppets, meus preferidos do Metallica. Rust in Peace é melhor do que ...And Justice For All, Black Album, Load e ReLoad — opina Evandro Passos, guitarrista da banda de death metal Rebaelliun, mencionando quatro discos clássicos do Metallica.

Com trajetória marcada por shows pelo exterior, Passos comenta a transformação promovida por Mustaine na arte de tocar o instrumento de seis cordas.

— Ele costuma usar escalas simples para fazer os solos, porém de maneira rápida e rock n' roll. Não é o rápido do heavy metal melódico. É um rápido com pegada, com uma sujeira junto. Uma aura de rock n' roll de verdade. Mustaine moldou o jeito de tocar guitarra. Sempre vai ser muito influente — diz Passos.

Marcas indeléveis

André Meyer, vocalista da longeva banda gaúcha Distraught, recorda que teve o "privilégio de dividir o palco com o Megadeth em 2010". Na ocasião, a banda de Meyer, que está lançando disco novo neste mês de agosto, abriu o show para o grupo californiano.

— O término do Megadeth é o caminho natural de bandas que já têm muitos anos de estrada e turnês extensas pelo mundo. É uma banda importante para a minha carreira artística — avalia Meyer, mais conformado.

Ainda não há detalhes sobre o derradeiro álbum e a turnê de despedida do Megadeth. A primeira vez da banda no Brasil aconteceu em 1991, na segunda edição do Rock in Rio.

Mustaine é a liderança e a alma do Megadeth, mas, ao longo de mais de 40 anos de história, contou com o talento de músicos que deixaram marcas indeléveis na trajetória. Isso aconteceu, sobretudo, na formação clássica dos anos 1990, que tinha Marty Friedman na outra guitarra, David Ellefson no baixo e Nick Menza na bateria.

Leia Mais Como foi o último show de Ozzy Osbourne? Roqueiro se despediu dos palcos no começo deste mês

Futuro do heavy metal

O encerramento de bandas como o Megadeth e o falecimento recente de Ozzy Osbourne, entre outros ícones do gênero que pararam ou morreram recentemente, provoca preocupação entre fãs do originário heavy metal.

Existem bandas novas de sucesso que são classificadas como heavy metal e lotam arenas mundo afora. Contudo, trazem novidades na sonoridade que não agradam aos apreciadores tradicionais, os quais não se sentem representados. Isso vem criando o vislumbrar de vazio para o futuro. No fundo, também é um embate geracional e de estética musical.

— É bem preocupante porque os ídolos não se renovaram dentro do rock e do heavy metal. Hoje, estamos vivendo de bandas que mudaram o estilo de vida da gente, que ainda produzem e que, de certa forma, estão conseguindo substituir alguns dos seus músicos, como no caso do Iron Maiden. Mas isso um dia vai findar — projeta Soares.

Passos, também apreciador das grandes bandas antigas, concorda que não houve renovação a contento.