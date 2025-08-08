"Hoje o samba chora": famosos, autoridades e entidades homenageiam Arlindo Cruz

Sambista faleceu no Rio aos 66 anos. Dani Barcellos / Especial

A morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos, após complicações de um AVC que o afastou dos palcos desde 2017, gerou uma onda de manifestações entre artistas e personalidades do samba e da cultura brasileira. O sambista, reconhecido como um dos maiores nomes do gênero, é lembrado não só pela música, mas também pela generosidade e influência.

Entre as diversas homenagens, se destacam as manifestações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Rio, do prefeito da capital, além de ícones do samba como Zeca Pagodinho e Neguinho da Beija-Flor, e sua escola de samba e time do coração.

Famosos e amigos

Zeca Pagodinho, parceiro de longa data, gravou um vídeo falando sobre a perda do amigo.

O cantor Mumuzinho, que tinha Arlindo como mentor, lamentou a morte do cantor.

"Hoje o samba chora, e meu coração chora junto. É difícil encontrar palavras pra descrever a dor de perder um mestre, um amigo, um pai na música e na vida como o Arlindo Cruz."

Mumuzinho lançou no último dia 5 uma música em homenagem ao sambista, chamada Arlindo Luz.

Neguinho da Beija-Flor destacou o talento e a representatividade do amigo e parceiro:

O escritor Marcos Salles, autor da biografia O Sambista Perfeito, resumiu o impacto da perda:

"O sambista perfeito se foi. A música fica mais pobre. O samba perde o compasso. Os amigos ficam sem chão. A família fica órfã. Que o Arlindo descanse em paz."

Bruno, vocalista do Sorriso Maroto, ressaltou a importância do sambista para sua trajetória:

A apresentadora Ana Maria Braga também se despediu do cantor nas redes sociais:

Entidades

A Império Serrano, escola do coração de Arlindo Cruz, o homenageou como filho ilustre da coroa imperial e destaca seu legado no samba, com 12 sambas vitoriosos, incluindo O Império do Divino (2006).

Leia Mais Velório de Arlindo Cruz será na quadra do Império Serrano, em Madureira

A escola também recorda a homenagem feita a ele no desfile de 2023, com o enredo Lugares de Arlindo, que celebrou sua trajetória e emocionou a comunidade imperiana na Sapucaí.

"O Império Serrano reverencia Arlindo Cruz hoje e sempre. Seu nome, sua música e sua história jamais serão esquecidos", finalizou.

O Clube de Regatas do Flamengo também manifestou pesar pela perda de um torcedor ilustre e sambista apaixonado:

Autoridades

O presidente Lula publicou uma nota em que manifesta tristeza ao se despedir do artista que chamou de "um dos compositores e artistas mais talentosos e respeitados do Brasil."

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também expressou condolências:

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro emitiu uma nota oficial manifestando "profundo pesar pelo falecimento do cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do nosso samba e da cultura popular brasileira."

"Sua obra inspirou gerações de sambistas e permanecerá viva na memória cultural da cidade", diz.

Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro, publicou uma mensagem destacando que o artista "imprimiu na sua obra o jeito de ser do povo do Rio":

Por fim, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em poucas palavras, fez sua despedida: