Gusttavo Lima explica o motivo da briga com Cristiano Araújo, morto em 2015

Gusttavo Lima em apresentação em Porto Alegre (foto de arquivo). Jefferson Botega / Agencia RBS

Em entrevista ao podcast de André Piunti, o cantor sertanejo Gusttavo Lima explicou o motivo da briga com o artista Cristiano Araújo, que morreu num acidente em junho de 2015. O conflito entre os dois, segundo Lima, se deveu a um mal-entendido relacionado à canção 'Lepo Lepo', da banda Psirico.

A discussão teria acontecido em 2014, quando a música da banda Psirico fez sucesso no Brasil. O grupo não detinha autoria da composição, e um dos detentores dos direitos entrou em contato para que Lima gravasse uma versão, o que ele teria negado.

A pessoa, então, teria dito a ele que, caso não gravasse, Cristiano Araújo faria a música. Segundo Gusttavo Lima, o interlocutor teria dito a mesma coisa para Cristiano.

— Causou uma confusão. O Cristiano me ligou: ‘Pô, Gusttavo, que história é essa de que você está querendo gravar minha música?’ Eu falei: ‘Cristiano, não vou gravar sua música, não, irmão’. Ele respondeu: ‘Ah, mas o compositor falou para mim que você ia até pagar a exclusividade’. Eu disse: ‘Entenda uma coisa: estão fazendo uma rifa com a música! Eu não vou gravar, aliás, acho que nem você deveria, porque essa música já é um sucesso na Bahia' —relatou Gusttavo.

O artista prosseguiu:

— Acabou que virou um inferninho nesse ‘telefone sem fio’. Nisso, a gente discutiu, mas foi uma discussão de amigo. Ficou esse mal-entendido no meio do caminho. Quando voltei para o Brasil — estava em viagem a Boston —, a gente passou um tempo como amigo brigado, meio distante. Até que passaram os dias e um amigo meu me ligou e falou: ‘Cara, vamos encontrar com o Cristiano e acabar com essa história?.

Gusttavo conta que aceitou o convite, mas, no dia marcado para o encontro, a namorada de Cristiano Araújo passou mal, o que impediu a reunião. Eles conversaram por telefone, e Cristiano teria pedido desculpas e sugerido remarcar o encontro para dali a algumas semanas.