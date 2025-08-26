Gustavo Mioto pedirá ao público para não utilizar os celulares em novo show: "É um momento mais intimista"

Cantor participou do "Timeline" desta terça-feira. Reprodução / YouTube GZH

Com desembarque marcado em Porto Alegre, Gustavo Mioto concedeu, nesta terça-feira (26), uma entrevista ao Timeline, programa da Rádio Gaúcha, para falar sobre a estreia da turnê Inconfundível, que ocorre no dia 12 de setembro, no Auditório Araújo Vianna. Os ingressos estão disponíveis neste link.

Entre as novidades do novo espetáculo, o cantor destacou a proposta de tornar o show mais intimista, com momentos em que pedirá ao público para não utilizar os celulares, a fim de proporcionar uma experiência mais imersiva e autêntica para os fãs, evitando distrações durante as apresentações.

— Quando falei isso pela primeira vez, a galera deu uma surtada e começaram: "Gustavo Mioto e Elon Musk se juntam para derrubar a telefonia móvel" (risos). Não tem nada a ver. Existirão momentos desse show em que peço para a galera não filmar porque são músicas inéditas ou situações em que vou fazer uma brincadeira e, no dia seguinte, se outras pessoas souberem, acaba com minha surpresa. Então, é um momento mais intimista. Outros artistas já estão fazendo isso — explicou o sertanejo.

Mioto também comentou sobre os desafios de conciliar duas turnês em paralelo. Inconfundível e Atemporal apresentam propostas diferentes: enquanto a primeira busca um clima mais intimista, a segunda traz músicas mais agitadas.

— Eu não faço ideia (risos). Eu vou descobrir com vocês. No dia 12 de setembro é o primeiro show da turnê Inconfundível. No dia seguinte, eu vou tocar em Bom Princípio (na Festa Nacional do Moranguinho) com a outra turnê (Atemporal). Essa nova turnê vem para me ajudar a achar esse ponto, de me ajudar a fazer a outra com mais gás.

Gustavo Mioto também revelou sua ligação com o Rio Grande do Sul, destacando a receptividade do público gaúcho em seus shows e a influência de compositores locais em sua música. O cantor expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e compartilhou um trecho de uma de suas canções menos conhecidas, prometendo surpreender o público em suas próximas apresentações.