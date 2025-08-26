Música

Estreia em Porto Alegre

Gustavo Mioto pedirá ao público para não utilizar os celulares em novo show: "É um momento mais intimista"

Em entrevista ao programa "Timeline", da Rádio Gaúcha, o sertanejo falou sobre os detalhes da nova turnê, que passará pela Capital em setembro

Zero Hora

