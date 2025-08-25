Gilberto Gil e Chico Buarque processam cantora argentina por suposto plágio de "Cálice"

Cantores processam artista argentina por plágio em música. Alisson Gontijo / Giovanni Bianco / pixiesmusic.com / Hideous Human Records / Youtube / Estadão Conteúdo / Divulgação / Reprodução

Gilberto Gil, 83 anos, e Chico Buarque, 81, acionaram judicialmente a cantora argentina Paz Lenchantin por suposto plágio da música Cálice, composta em 1973 e lançada oficialmente em 1979.

O processo ocorre após o lançamento de Hang Tough, novo single da cantora, ex-integrante da banda Pixies, que chegou às plataformas digitais em 18 de agosto.

A interpelação foi feita por meio da Sony Publishing, que representa os dois artistas brasileiros, e confirmada pela assessoria de Gil neste domingo (24) ao Terra.

Ouvintes brasileiros passaram a apontar semelhanças entre a melodia do refrão da nova faixa e o clássico escrito por Chico e Gil durante a ditadura militar (ouça ao final da matéria).

O que diz a ação

A notificação enviada pela Sony questiona a ausência de créditos aos compositores brasileiros e destaca as semelhanças entre as obras.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o andamento do processo ou possíveis desdobramentos jurídicos.

Nos comentários do videoclipe de Hang Tough no YouTube, internautas brasileiros chamaram a atenção para o caso.

"Acho que esse é o caso mais claro de plágio que eu já vi na vida. Absurdo", escreveu um usuário. Outro ironizou: "Os gringos adoram a música brasileira, só não gostam de dar crédito a ela".

"'Escrito por Paz Lechantin'? Não é! Essa é uma música brasileira chamada 'Cálice', escrita por Chico Buarque e Gilberto Gil" disse outro internauta.

Contexto das duas músicas

Cálice, lançada oficialmente em 1979, é considerada uma das canções mais emblemáticas da resistência à censura e à repressão durante o regime militar no Brasil, ocorrida entre 1964 e 1985.

O jogo de palavras entre "cale-se" e "cálice" tornou a composição um símbolo da luta pela liberdade de expressão.

Já Hang Tough, incluída no álbum Triste, previsto para 17 de outubro de 2025, aborda temas pessoais ligados a término de relacionamento e desilusão amorosa, segundo a cantora.

Quem é Paz Lenchantin

A argentina Paz Lenchantin, 51 anos, construiu carreira no cenário alternativo internacional. Além de integrar grupos como A Perfect Circle e The Entrance Band, ganhou projeção como baixista e vocalista da banda Pixies entre 2013 e 2024.

Em seu trabalho solo, aposta em uma estética intimista e melancólica. É a primeira vez que a artista é alvo de uma acusação de plágio em grande escala.

Até o momento, a gravadora da cantora não se manifestou oficialmente sobre a interpelação feita pelos representantes de Chico e Gil.

Compare as canções

Cálice

Hang Tough