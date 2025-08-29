"Gangnam Style": rapper Psy é investigado por esquema de remédios na Coréia do Sul 

Investigação começou após denúncia anônima. Imeh Akpanudosen / Getty Images/AFP

Park Jae-sang, cantor sul-coreano conhecido por Psy, é alvo de uma investigação policial em Seul, capital da Coréia do Sul. Ele é acusado de retirar medicamentos controlados, de forma ilegal, por meio de outras pessoas.

O cantor — que ficou mundialmente conhecido ao lançar, em 2012, o hit Gangnam Style — teria conseguido receitas médicas para os remédios Xanax, para ansiedade, e Stilnox, para distúrbios do sono, sem realizar consultas presenciais, o que é exigido por lei. Ele teria contado com a ajuda de empresários e outras pessoas.

A investigação teria começado após um denúncia anônima. A polícia apreendeu documentos em um hospital universitário e começou a investigar um dos médicos por suspeita de violar a Lei de Serviços Médicos do país. O suspeito nega qualquer irregularidade. Segundo ele, as consultas teriam ocorrido, mas de forma remota. As informações são do jornal O Globo.

A gravadora do artista, P Nation, afirmou que terceiros retiraram medicamentos para Psy em algumas ocasiões e, em nota, pediu desculpas pelo ocorrido.

Além disso, a empresa disse que o rapper sofre de insônia crônica e sempre utilizou as medicações de acordo com orientação médica.