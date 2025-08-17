Festival atrai público de diferentes idades para curtir blues e jazz no Parque da Redenção

Porto Blue Sound 2025 reuniu nomes do blues e do jazz em Porto Alegre neste sábado (16). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Parque da Redenção, em Porto Alegre, foi tomado pelos sons do blues e do jazz na tarde deste sábado (16). O clima agradável ajudou o Porto Blue Sound 2025 a reunir cerca de 13 mil pessoas simultaneamente, segundo estimativa da organização.

As atrações, que começaram no final da manhã, incluíram o pianista Amaro Freitas, a cantora norte-americana Trudy Lynn com a banda The Simi Brothers, o guitarrista Robben Ford, o grupo francês EYM Trio, o guitarrista gaúcho Frank Solari, o Bando Rock & Blues com Adriano Grineberg, a Blue Sound Jazz e um show especial unindo os ícones do blues nacional Blues Etílicos e Nuno Mindelis.

— Esse festival é sensacional. Olhar para esse parque tocando música é fenomenal — disse Flávio Borges Guimarães, vocalista dos Etílicos, antes de tocar a saideira.

O público era de diferentes faixas etárias: bebês de colo, crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos, que dançavam cada um à sua maneira. Teve quem curtisse o som sentado, em pé, deitado ou durante um passeio.

O Espelho d'Água ficou rodeado de carrinhos de pipoca e churros. Também havia foodtrucks e o badalado morango do amor, que virou febre nas redes sociais.

Boa parte do público foi munida com cangas para estender, kits de chimarrão e piqueniques prontos. A grama do parque, que estava úmida em alguns pontos, não foi empecilho para que alguns repousassem sobre os panos estendidos.

Encontro de amigas

Entre os que chegaram cedo estavam as amigas virtuais de um grupo de WhatsApp que tem mais de 140 mulheres, de diferentes idades: as "Gaúchas Viajantes". O grupo, que existe há mais de sete anos, decidiu se encontrar no festival para um piquenique.

Luci Mior, 61 anos, que é administradora e uma das organizadoras das reuniões, conta que escolheu o evento pelas atrações e pela praticidade:

— É um lugar de fácil acesso. Fazia tempo que a gente queria marcar de se encontrar, e nada. Esse encontro tinha que sair. Viemos aqui para isso.

Grupo das "Gaúchas Viajantes", que se conhece do WhatsApp, fez piquenique no festival. Isadora Terra / Grupo RBS

Ouvindo blues desde a gestação

Mais ao fundo, perto do fim do Espelho d'Água, o casal de filósofos Natália Santos e Igor Gonçalves, 32 e 33 anos, respectivamente, dançava com a filha de seis meses no colo ao som do guitarrista americano Robben Ford. A mãe diz que coloca blues para a filha ouvir desde a gestação.

— É legal que o festival ocorre em um ambiente bem aberto. Como a bebê é pequena, podemos ficar em um lugar mais distante, onde o som não é tão alto. Dá para curtir de vários lugares — diz Natália.

O festival se despediu por volta das 19h50min, com um bis de Trudy Lynn & The Simi Brothers. A essa altura, o casaco já era parte essencial da vestimenta.