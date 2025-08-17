Música

Tarde musical
Notícia

Festival atrai público de diferentes idades para curtir blues e jazz no Parque da Redenção

Porto Blue Sound 2025 trouxe a Porto Alegre atrações como Amaro Freitas, Trudy Lynn, Blues Etílicos e Nuno Mindelis

Isadora Terra

