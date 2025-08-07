Música

Haja carne!
Doze horas de churrasco e mate liberados: como será o festival de 25 anos de carreira de César Oliveira & Rogério Melo

A Maior das Gauchadas reunirá neste sábado, em Guaíba, mais de 20 nomes do regionalismo, como Gaúcho da Fronteira, Cristiano Quevedo e Analise Severo

William Mansque

