Doze horas de churrasco e mate liberados: como será o festival de 25 anos de carreira de César Oliveira & Rogério Melo

Os números são promissores: 12 horas de churrasco, erva-mate e água quente liberados; mais de 20 atrações no palco; e comemoração de 25 anos de carreira de uma das principais duplas da música regional gaúcha. Trata-se de A Maior das Gauchadas. Não é uma hipérbole: é assim que se chama o evento, que além do assado e da música, celebra a trajetória de César Oliveira & Rogério Melo.

Com início previsto para meio-dia, o festival será realizado neste sábado (9), em Guaíba, no CTG Gomes Jardim (Rua Santa Maria, 2.050). A programação contará com carnes e acompanhamentos servidos à vontade durante toda a tarde, tendo a gastronomia campeira como destaque — a organização estima duas toneladas de comida. Também será promovida uma feira com produtos regionais.

Além de César e Rogério, A Maior das Gauchadas terá apresentações de Gaúcho da Fronteira, Cristiano Quevedo, Joca Martins, Lisandro Amaral, Juliano Moreno, Os Chacreiros, Lara Rossato, Raúl Barboza, Quarteto Coração de Potro, Jean Kirchoff e Analise Severo, entre outros. Estão previstas, ainda, participações de Fofa Nobre, Maria Alice, Juliano Javoski, Eduardo Vargas, Susane Paz, Arthur Souza, Rogério Villagran, Adriana de los Santos, Rainer Spohr e Fabiano Quilante.

Até o momento, Guaíba é o único município do Rio Grande do Sul previsto para receber A Maior das Gauchadas. Na sequência, o evento em parceria com a dupla nativista será realizado em São José dos Pinhais (PR), em 16 de agosto; Joinville (SC), em 25 de outubro; e Lages (SC), em 8 de novembro.

A Maior das Gauchadas foi criada no Paraná pelo empresário e assador Douglas Pulpero, gaúcho radicado em Curitiba (PR). Tendo em vista os 25 anos de carreira de César Oliveira & Rogério Melo, a dupla e o empresário juntaram forças nos festejos.

— É uma maneira de reunir a nossa cultura como um todo, os nossos amigos e o público que nos acompanha todo esse tempo — resume Rogério.

César complementa, brincando:

— 12 horas de churrasco e música. Tu tens que ficar dois dias sem comer (risos).

260 shows em um ano

Os festejos de César e Rogério começaram em novembro do ano passado, no Festival de Arte e Cultura do Pampa Gaúcho, em São Gabriel — cidade onde a dupla se formou, em 2000. E é no mesmo município que as comemorações devem ser encerradas, com a segunda edição do evento, de 2 a 4 de outubro.

César, 55 anos, é natural de Itaqui, enquanto Rogério, 49, nasceu em São Gabriel. Os caminhos dos dois se cruzaram ainda na infância na Terra dos Marechais, no CTG Caiboaté, onde Rogério fazia parte da invernada artística, e César cantava e tocava.

César seguiu a carreira artística, enquanto Rogério viveria em diferentes localidades e começaria a cantar um pouco depois. Os dois voltariam a se reunir em São Gabriel, onde começaram a colaborar mutuamente em suas carreiras individuais, até se estabelecerem como dupla.

Aos poucos, a dupla foi se consolidando. Com o álbum Pátria Pampa: Ao Vivo (2006), César e Rogério explodiram de vez no cenário, chegando a acumular cerca de 260 shows em um ano. Em 2008, eles ganharam o Prêmio TIM de Música 2008, na categoria dupla regional, com o CD e DVD O Campo.

Descontração e espontaneidade

Ao longo de 25 anos, a descontração e a espontaneidade no palco se firmaram como uma marca registrada da dupla. Ao mesmo tempo, César e Rogério foram contabilizando sucessos, como Pra Bailar de Cola Atada, Os Loco Lá da Fronteira, Apaysanado, Paleteada e Depois da Lida. Em suas canções, há uma busca pelas raízes gaúchas, tanto nos ritmos quanto nas letras, que costumam valorizar o homem do campo e suas vivências.

— Há pessoas que cantamos nas músicas que conhecemos na nossa infância, que víamos nos rodeios e eram tidos como heróis — sublinha César.

Já Rogério destaca que, por meio da música, consegue realizar os seus sonhos:

— Sempre quis ter o meu campo e os meus animais. Talvez eu consiga isso um dia. Mas esse sonho é realizado através de tudo que eu canto. Ao cantar, eu me transporto para esse universo. Quando canto, eu sou aquilo que quero.

Bombacha preta no show do Black Sabbath

Apesar de serem bastante ligados às raízes gaúchas, os dois garantem ouvir de tudo. Rogério, por exemplo, chegou a ser mestre de bateria e a cantar em carnavais. César tem bastante ligação com o folclore argentino, mas também tem seu lado roqueiro.

— Graças a Deus, vi Ozzy Osbourne cantar no show do Black Sabbath, com abertura feita pelos guris da Krisiun (em Porto Alegre, na Fiergs, em 2016). Fui todo de preto, inclusive a bombacha. Isso aí não tira a nossa autenticidade, tu não vais deixar de gostar de uma coisa diferente. A gente é o que é — reflete César.

A Maior das Gauchadas