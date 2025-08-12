Cantora morre após fazer show e publicar vídeo agradecendo pela vida e pelo trabalho

Segundo as redes sociais da artista, ela começou a carreira em 2019. @lunaalvescantora / Instagram / Reprodução

Uma cantora de 39 anos morreu, em seu apartamento — localizado no Bairro Araés, em Cuiabá — após sofrer um infarto. Luna Alves tinha realizado um show na capital do Mato Grosso e, depois da apresentação, fez uma postagem agradecendo pela vida e pelo trabalho.

Segundo o marido da cantora, o músico Guilherme Schreiner, Luna se apresentou com ele em um evento e parecia estar bem. Segundo as redes sociais da artista, ela começou a carreira em 2019.

— Fui deitar já era 1h40min, e ela estava super bem. A gente começou a ver vídeos e depois fomos dormir. A partir das 5h10min, ouvi ela passando mal na cama e levantei para chamar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O médico ficou na linha comigo me ajudando. O Samu não demorou muito, mas, infelizmente, veio a constatar o óbito — contou em entrevista ao g1.

Fãs e familiares lamentam perda

Amigos, fãs e familiares lamentaram a perda em postagem feita pelo perfil de Luna.