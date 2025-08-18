Avião com Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante o voo: "Foi um grande susto"

Segundo Lauana Prado, ninguém saiu com "um único arranhão" do ocorrido. Divulgação / Divulgação

Uma aeronave fez um pouso de emergência em Goiânia (GO), nesta segunda-feira (18), após a porta abrir acidentalmente durante o voo. A cantora Lauana Prado e sua equipe estavam no avião. Ninguém ficou ferido.

A assessoria da cantora confirmou a informação ao g1 e disse que o avião saiu de Anápolis (GO), por volta das 9h30min, com destino a Sorocaba (SP). O incidente aconteceu em torno de 20 minutos após a decolagem. O nome da empresa responsável pelo avião não foi divulgado.

Além da artista, do piloto e do co-piloto, outros quatros integrantes da equipe de Lauana estavam no avião. Segundo a cantora, apesar do susto, os pilotos foram profissionais e agiram rapidamente.

Segundo a assessoria do Aeroporto Santa Genoveva, a aeronave pousou às 10h e não houve solicitação de atendimento de emergência.

"Grande susto"

Em uma live no Instagram, a artista falou sobre o ocorrido:

— Foi um grande susto. Enfim, eu acordei com o barulho, foi um arrombamento. (...) Eu estava com uma venda no meu olho, tentando dormir. E quando eu vi a porta aberta e o clarão entrando no avião, obviamente, vocês podem imaginar o desespero que foi.