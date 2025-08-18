Música

Em Goiânia
Notícia

Avião com Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante o voo: "Foi um grande susto"

Além da artista, do piloto e do co-piloto, outros quatros integrantes da equipe da cantora estavam no avião

Zero Hora

