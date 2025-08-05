Atestado de óbito aponta que Ozzy Osbourne morreu após parada cardíaca

Ozzy tinha histórico de problemas de saúde. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Ozzy Osbourne morreu após um ataque cardíaco, aponta o atestado de óbito do cantor de heavy metal. O artista faleceu em 22 de julho, aos 76 anos.

Conforme o documento, obtido pelo jornal norte-americano The New York Times, o artista sofria de uma doença arterial coronariana — além do Parkinson, que foi diagnosticado em 2019. O atestado também cita um infarto agudo no miocárdio, segundo a Folha de S. Paulo.

Ozzy tinha um histórico de problemas de saúde. No início do ano ele já havia declarado que não conseguia andar. Antes, em 2023, ele cancelou os show de sua turnê por "não estar fisicamente capaz".

Ele morreu apenas 17 dias depois de se despedir dos palcos em um show histórico com a banda, em 5 de julho, em Birmingham, Inglaterra — cidade onde o grupo foi formado e os músicos se conheceram.

O príncipe das Trevas

Nascido John Michael Osbourne em 1948, na cidade de Birmingham, Inglaterra, Ozzy ficou mundialmente conhecido como vocalista da banda Black Sabbath e por sua carreira solo no heavy metal.

Antes de alcançar a fama, porém, Ozzy teve uma juventude marcada por dificuldades. Abandonou a escola aos 15 anos e passou por diversos empregos, incluindo operário, encanador e trabalhador em um matadouro.

Sua trajetória artística transformou-o em um dos ícones mais influentes do rock, conhecido tanto por sua música quanto por sua personalidade excêntrica.

Osbourne integrou o Black Sabbath desde sua formação, em 1968, até 1979, quando foi demitido devido ao abuso de álcool e drogas. Nesse período, gravou álbuns considerados fundamentais para o metal, como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Sabbath Bloody Sabbath (1973).

Leia Mais Ozzy mostrou rotina familiar em reality: relembre polêmicas

Após deixar a banda britânica, ele iniciou uma bem-sucedida carreira solo com o disco Blizzard of Ozz (1980), lançando ao todo 13 álbuns de estúdio e emplacando sucessos como Crazy Train, Mr. Crowley e No More Tears.