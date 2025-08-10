Música

Luto na música
Notícia

Arlindo Cruz é sepultado no Rio após velório marcado por homenagens e ritual de celebração na Império Serrano

Corpo do músico foi levado em cortejo até o Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste, onde ocorreu a última despedida, reservada aos familiares

