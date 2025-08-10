Arlindo Cruz é sepultado no Rio após velório marcado por homenagens e ritual de celebração na Império Serrano

Corpo do músico foi levado em cortejo até o Cemitério Jardim da Saudade. Érica Martin / Agência O Dia/Estadão Conteúdo

Após um velório que durou cerca 17 horas, o corpo de Arlindo Cruz foi sepultado. Neste domingo (10), com o fim da cerimônia de despedida por volta das 10h, o caixão do músico foi levado em cortejo em um veículo do corpo de bombeiros ao Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Centenas de pessoas se reuniram no último sábado (9) na quadra na escola de samba de coração do artista, a Império Serrano, em Madureira, para prestar as últimas homenagens ao artista. A primeira parte da cerimônia foi reservada às pessoas mais próximas. Para os fãs, a entrada foi liberada às 18h. As informações são da revista Quem.

A despedida seguiu a tradição das religiões de matriz africana, em um ritual conhecido como gurufim, que mistura música e dança em um clima de celebração. Também foi marcada pelo uso de roupas claras, por conta da simbologia que busca representar a alegria e a energia de quem está sendo homenageado.

Causa da morte

A morte de Arlindo Cruz foi confirmada pela esposa, Babi Cruz, no início da tarde de sexta-feira (8). Ele estava internado desde abril no hospital Barra D’Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

O músico enfrentava problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em casa. Na ocasião, ficou quase um ano e meio hospitalizado e, desde então, convivia com sequelas e passava por internações frequentes. Desde o AVC, não voltou a se apresentar.

Carreira teve início nos anos 1970

Arlindo Cruz foi velado na quadra da escola de samba Império Serrano. Tânia Rêgo / Agência Brasil/Empresa Brasil d

Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1958, no bairro Piedade, também no Rio de Janeiro. Ele era filho de Arlindão Cruz, músico amador que promovia diversas rodas de samba em casa, e de Aracy Marques da Cruz.

A música sempre esteve presente na vida do cantor e compositor, que tornou-se referência no samba. A trajetória de Arlindo começou cedo. Aos sete anos, ele deu os seus primeiros dedilhados no cavaquinho, presente que ganhou do pai. Aos 12 anos, o futuro sambista já tirava músicas de ouvido e aprendia a tocar violão com o irmão mais velho, Acyr Marques.

Dedicado à música, Arlindo frequentou por dois anos a Escola Flor de Méier, onde estudou teoria, solfejo e violão clássico. Em paralelo, já trabalhava como músico profissional e fazia rodas de samba com outros artistas, inclusive com Candeia (1935-1978), a quem considerava padrinho musical e com quem gravou os seus primeiros discos.

Aos 15 anos, foi estudar em Barbacena (MG), na escola preparatória de Cadetes do Ar. Porém, a música acabou falando mais alto e o artista ingressou no coral da instituição, ganhando festivais da região. Aos 17 anos, tocou na roda de samba promovida por Candeia, um dos mais importantes nomes da história do samba.

Leia Mais 10 músicas mais ouvidas de Arlindo Cruz

Após deixar a Aeronáutica, ele passou a frequentar a lendária roda de samba do Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro. Ali, aperfeiçoou-se ao lado de nomes como Jorge Aragão, Beth Carvalho, Ubirany e Almir Guineto, além de se aproximar de Zeca Pagodinho e Sombrinha. No primeiro ano no Cacique, já teve 12 canções gravadas por outros intérpretes.

O encontro dos sambistas chamou a atenção da cantora Beth Carvalho (1946-2019), que passou não só a frequentar o Cacique, mas também a recolher composições para seu repertório. No disco De Pé no Chão, lançado em 1978, Beth levou a roda de samba do Cacique para dentro do estúdio para que eles reproduzissem o som que faziam no encontro.

Neste período, surgia o Fundo de Quintal e, em 1981, após a saída de Jorge Aragão, Arlindo foi convidado para assumir o posto. Foram 12 anos de colaboração antes de seguir carreira solo em 1993.

Com Sombrinha, um de seus parceiros mais constantes, Arlindo compôs sucessos como Alto Lá, também com autoria de Zeca Pagodinho, e O Show Tem que Continuar, com a adesão de Luiz Carlos da Vila.

Com Zeca Pagodinho, fez outros tantos clássicos do samba e do pagode, entre eles, Bagaço da Laranja, Dor de Amor e Camarão que Dorme a Onda Leva, esse último com a participação de Beto Sem Braço. Com Acyr Marques, assinou Casal Sem Vergonha.

As músicas de Arlindo foram gravadas por nomes como Beth Carvalho, Alcione, Elza Soares, Maíra Freitas, Almir Guineto, Diogo Nogueira, entre outros intérpretes.

Em 2007, a cantora Maria Rita incluiu seis canções de Arlindo Cruz no álbum Samba Meu, o primeiro que dedicou inteiramente ao samba. Três delas se tornaram grandes sucessos, Tá Perdoado, Num Corpo Só e O Que é o Amor?. Maria Rita ainda gravou de Arlindo músicas como É Corpo, É Alma, É Religião e Saudade Louca.

A competência de Arlindo ainda se estendeu para o Carnaval, escrevendo sambas-enredo e embalando o desfile de agremiações como Grande Rio, Vila Isabel e Império Serrano — esta última homenageou o sambista no desfile de 2023, colocando-o em destaque em um de seus carros alegóricos.

Ao longo da carreira, o sambista gravou discos com regularidade. Em 2009, lançou dois volumes do MTV Ao Vivo.

Ao longo da carreira, Arlindo também foi indicado cinco vezes ao Grammy Latino. Ele ainda ganhou o 26º Prêmio da Música Brasileira na categoria melhor músico de samba, em 2015.

Seu último álbum foi gravado ao lado do filho, Arlindinho, que seguiu a carreira do pai. Em 2017, pouco antes de Arlindo sofrer o AVC, eles lançaram juntos o álbum Dois Arlindos, no qual interpretaram músicas como Bom Aprendiz, Nega Samambaia e Pais e Filhos.

Arlindo ficou muito popular também por conta da televisão, ao participar, entre os anos de 2011 e 2017, do programa Esquenta, da TV Globo, apresentado por Regina Casé.

Em junho de 2025, a biografia do cantor, O Sambista Perfeito - Arlindo Cruz (Editora Malê), foi lançada durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O livro foi escrito por Marcos Salles. Segundo levantamento realizado pelo autor, Arlindo escreveu mais de 700 músicas.