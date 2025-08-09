Após cerimônia íntima, corpo de Arlindo Cruz é velado no Rio de Janeiro com presença de fãs

Espaço foi aberto ao público no formato de gurufim — tradição de velórios festivos trazida ao Brasil por africanos escravizados. Tânia Rêgo / Agência Brasil/Empresa Brasil d

No fim da tarde deste sábado (9), familiares e amigos se reuniram na quadra do Império Serrano, na zona norte do Rio de Janeiro, para o velório do cantor e compositor Arlindo Cruz, que faleceu na sexta-feira (8), aos 66 anos. As informações são do g1.

A primeira parte da cerimônia foi reservada a pessoas próximas do artista, antes de o espaço ser aberto ao público no formato de gurufim — tradição de velórios festivos trazida ao Brasil por africanos escravizados. A entrada para os fãs foi liberada logo após as 18h.

Desde o início da tarde, a quadra passava por preparativos para receber a despedida. Coroas de flores foram posicionadas no local, incluindo homenagens da Beija-Flor de Nilópolis e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto da primeira-dama Janja da Silva.

Mesmo antes da abertura, alguns admiradores já circulavam pela área. A bateria da escola se apresentou durante o velório, que seguirá até as 10h da manhã deste domingo (10).

Segundo familiares, haverá ainda um momento restrito apenas aos mais próximos. Entre os presentes, esteve Zeca Pagodinho, compadre de Arlindo.

— É muita vida juntos... Ele é padrinho do meu filho — disse, emocionado.

O filho do artista, Arlindinho, chegou por volta das 15h30min. O sepultamento será no domingo, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Causa da morte

A morte de Arlindo Cruz foi confirmada pela esposa, Babi Cruz, no início da tarde de sexta-feira (8). Ele estava internado desde abril no hospital Barra D’Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

O músico enfrentava problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em casa. Na ocasião, ficou quase um ano e meio hospitalizado e, desde então, convivia com sequelas e passava por internações frequentes. Desde o AVC, não voltou a se apresentar.

Em nota, a família lamentou a perda:

“Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo.”

Carreira teve início nos anos 1970

Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1958, no bairro Piedade, também no Rio de Janeiro. Ele era filho de Arlindão Cruz, músico amador que promovia diversas rodas de samba em casa, e de Aracy Marques da Cruz.

A música sempre esteve presente na vida do cantor e compositor, que tornou-se referência no samba. A trajetória de Arlindo começou cedo. Aos sete anos, ele deu os seus primeiros dedilhados no cavaquinho, presente que ganhou do pai. Aos 12 anos, o futuro sambista já tirava músicas de ouvido e aprendia a tocar violão com o irmão mais velho, Acyr Marques.

Dedicado à música, Arlindo frequentou por dois anos a Escola Flor de Méier, onde estudou teoria, solfejo e violão clássico. Em paralelo, já trabalhava como músico profissional e fazia rodas de samba com outros artistas, inclusive com Candeia, a quem considerava padrinho musical e com quem gravou os seus primeiros discos.

Aos 15 anos, foi estudar em Barbacena (MG), na escola preparatória de Cadetes do Ar. Porém, a música acabou falando mais alto e o artista ingressou no coral da instituição, ganhando festivais da região. Aos 17 anos, tocou na roda de samba promovida por Candeia (1935-1978), um dos mais importantes nomes da história do samba.

Após deixar a Aeronáutica, ele passou a frequentar a lendária roda de samba do Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro. Ali, aperfeiçoou-se ao lado de nomes como Jorge Aragão, Beth Carvalho, Ubirany e Almir Guineto, além de se aproximar de Zeca Pagodinho e Sombrinha. No primeiro ano no Cacique, já teve 12 canções gravadas por outros intérpretes.

O encontro dos sambistas chamou a atenção da cantora Beth Carvalho (1946-2019), que passou não só a frequentar o Cacique, mas também a recolher composições para seu repertório. No disco De Pé no Chão, lançado em 1978, Beth levou a roda de samba do Cacique para dentro do estúdio para que eles reproduzissem o som que faziam no encontro.

Neste período, surgia o Fundo de Quintal e, em 1981, após a saída de Jorge Aragão, Arlindo foi convidado para assumir o posto. Foram 12 anos de colaboração antes de seguir carreira solo em 1993.

Com Sombrinha, um de seus parceiros mais constantes, Arlindo compôs sucessos como Alto Lá, também com autoria de Zeca Pagodinho, e O Show Tem que Continuar, com a adesão de Luiz Carlos da Vila.

Com Zeca Pagodinho, fez outros tantos clássicos do samba e do pagode, entre eles, Bagaço da Laranja, Dor de Amor e Camarão que Dorme a Onda Leva, esse último com a participação de Beto Sem Braço. Com Acyr Marques, assinou Casal Sem Vergonha.

As músicas de Arlindo foram gravadas por nomes como Beth Carvalho, Alcione, Elza Soares, Maíra Freitas, Almir Guineto, Diogo Nogueira, entre outros intérpretes.

Em 2007, a cantora Maria Rita incluiu seis canções de Arlindo Cruz no álbum Samba Meu, o primeiro que dedicou inteiramente ao samba. Três delas se tornaram grandes sucessos, Tá Perdoado, Num Corpo Só e O Que é o Amor?. Maria Rita ainda gravou de Arlindo músicas como É Corpo, É Alma, É Religião e Saudade Louca.

A competência de Arlindo ainda se estendeu para o Carnaval, escrevendo sambas-enredo e embalando o desfile de agremiações como Grande Rio, Vila Isabel e Império Serrano – esta última homenageou o sambista no desfile de 2023, colocando-o em destaque em um de seus carros alegóricos.

Ao longo da carreira, o sambista gravou discos com regularidade. Em 2009, lançou dois volumes do MTV Ao Vivo. Recebeu cinco indicações ao Grammy Latino.

Ao longo da carreira, Arlindo também foi indicado cinco vezes ao Grammy Latino. Ele ainda ganhou o 26º Prêmio da Música Brasileira na categoria melhor músico de samba, em 2015.

Seu último álbum foi gravado ao lado do filho, Arlindinho, que seguiu a carreira do pai. Em 2017, pouco antes de Arlindo sofrer o AVC, eles lançaram juntos o álbum Dois Arlindos, no qual interpretaram músicas como Bom Aprendiz, Nega Samambaia e Pais e Filhos.

Arlindo ficou muito popular também por conta da televisão, ao participar, entre os anos de 2011 e 2017, do programa Esquenta, da TV Globo, apresentado por Regina Casé.

Em junho de 2025, a biografia do cantor, O Sambista Perfeito - Arlindo Cruz (Editora Malê), foi lançada durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O livro foi escrito por Marcos Salles. Segundo levantamento realizado pelo autor, Arlindo escreveu mais de 700 músicas.