Tomorrowland afirma que vai manter evento após palco principal pegar fogo

Incêndio atingiu o palco principal do evento na quarta-feira (16). Tom Goyavaerts / AFP

Organizadores do Tomorrowland confirmaram que o festival será mantido mesmo após um incêndio destruir o palco principal na quarta-feira (16). Não há informações sobre feridos.

O evento vai ocorrer nos próximos dois finais de semana — o primeiro já começa nesta sexta-feira (18), além do dia 25 de julho.

Atraindo amantes da música eletrônica de todo o mundo, são esperados cerca de cem mil participantes no evento, que acontece em Boom, perto da Antuérpia.

As portas do acampamento DreamVille foram abertas nesta quinta-feira (17), quando ocorrem as atividades da Global Journey em Bruxelas e Antuérpia.

Incêndio

O incêndio atingiu o palco principal do festival na quarta-feira (16) e, segundo a organização, ninguém ficou ferido.

A organização confirmou que a estrutura foi danificada em um comunicado na rede social.

"Devido a um grave incidente e incêndio no Palco Principal do Tomorrowland, nosso querido Palco Principal foi severamente danificado. Podemos confirmar que ninguém ficou ferido durante o incidente", diz o trecho compartilhado no Instagram.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Tomorrowland, Debby Wilmsen, afirmou que o festival não será adiado. Os outros palcos não foram afetados pelo incêndio.

"É impossível expressar em palavras o que estamos sentindo. O Palco Principal do Orbyz do Tomorrowland Belgium 2025, uma criação nascida de pura paixão, imaginação e dedicação, não existe mais. Este não era apenas um palco. Era um mundo vivo e pulsante. Do primeiro esboço em uma página em branco, às incontáveis horas de design conceitual, colaboração artística, engenharia, criação e construção, cada peça do Orbyz carregava um pedaço da nossa alma. Mas nos apegamos à magia que o Orbyz nos deu", diz um trecho da nota divulgada pela organização.

O festival

Criado em 2005, na cidade de Boom, interior da Bélgica, o Tomorrowland é um dos maiores e mais famosos festivais de música do mundo.

Atendendo a todos os gêneros de música eletrônica, são mais de 250 artistas se apresentando em mais de 16 palcos diferentes.

A edição 2025 conta com atrações brasileiras como Alok e seu irmão Bhaskar, as duplas Cat Dealers e Dubdogz e a DJ ANNA.

Os artistas se dividem entre o Main Stage, para dois terços dos espectadores, e o Freedom Stage, para o restante.