"Sempre tive orgulho de você", diz Gilberto Gil em homenagem a Preta Gil; corpo chega ao Brasil

Gilberto Gil publicou uma homenagem a Preta Gil nesta quinta-feira (24), dia em que o corpo da artista chegou ao Brasil. No vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, o artista aparece performando Vá se Benzer, música da filha, ao lado dela.

"Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter para sempre", escreveu Gil na legenda da publicação. O vídeo começa com um breve depoimento de Preta sobre o pai.

— Ele falou "cante suas músicas". É uma forma dele mostrar o quão orgulhoso ele é da gente (família) — diz Preta no vídeo compartilhado pelo pai.

A homenagem termina com algumas fotos de pai e filha juntos . Em apenas duas horas, a publicação recebeu mais de 136 mil likes.

Corpo chega ao Brasil

A família de Preta Gil retornou ao Brasil nessa quinta-feira, quatro dias após a morte da cantora , no domingo (20) em Nova York, Estados Unidos. O corpo da artista veio no mesmo voo. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao Estadão .

Preta lidava com um câncer no intestino desde 2023 , motivo pelo qual estava nos EUA, em busca de um tratamento experimental.

O filho Francisco Gil, a madrasta Flora Gil e a neta Sol de Maria foram vistos no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), em seu retorno ao Brasil após acompanharem Preta Gil em seus últimos momentos de vida nos Estados Unidos. No mesmo voo, estava a médica da cantora, Roberta Saretta.

O voo para o Brasil também foi responsável pelo translado do corpo de Preta para o País. De Guarulhos, ele seguirá ainda nesta quinta-feira para o Rio de Janeiro, onde será velado .

Os pais de Preta, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, aguardam a chegada do corpo da filha ao Rio. A cerimônia, a pedido da artista, será realizada no Theatro Municipal, na sexta-feira (25), com abertura para o público entre 9h e 13h.