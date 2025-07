Ruas interditadas e cortejo no circuito de megablocos: como será o velório de Preta Gil nesta sexta-feira

Preta Gil morreu aos 50 anos no último domingo (20). @pretagil Instagram / Reprodução

Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal do Rio de Janeiro terão interdições para receber fãs durante o velório de Preta Gil, nesta sexta-feira (25). A cantora morreu no último domingo (20).

A cerimônia será aberta ao público das 9h às 13h. Depois, ocorrerá uma cerimônia de despedida exclusiva para familiares e amigos próximos até as 17h.

Em seguida, o corpo será levado para cremação em um cortejo em carro do Corpo de Bombeiros até o Cemitério da Penitência, no Caju. O trajeto seguirá pelo circuito de megablocos que leva o nome da artista. Conhecida por sua forte atuação no carnaval de rua carioca, a cantora comandou o Bloco da Preta por 15 anos.

Equipes da Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) participarão do esquema.

A proibição de tráfego nas vias próximas do Theatro Municipal começou nesta quinta (24), a partir das 19h. Toda movimentação será monitorada por profissionais de diferentes órgãos, com 13 câmeras na área da Cinelândia pelo COR, além de outras 30 espalhadas pelo percurso entre o Theatro Municipal e o Cemitério da Penitência, no Caju.

A família de Preta Gil retornou ao Brasil nesta quinta-feira após a morte da cantora em Nova York, Estados Unidos. O corpo de Preta Gil veio no mesmo voo.

Cortejo

Após a cerimônia no Theatro Municipal, o cortejo seguirá pelo seguinte trajeto:

Rua Araújo Porto Alegre - Av. Presidente Antônio Carlos - Rua Primeiro de Março - Av. Presidente Vargas - Avenida Francisco Bicalho - Viaduto do Gasômetro - pista lateral da Av. Brasil (Caju) - Rua Monsenhor Manuel Gomes (Cemitério da Penitência).

Proibição de estacionamento

Das 19h de quinta-feira (24) às 18h de sexta-feira (25): Toda a extensão da Avenida Treze de Maio.

Toda a extensão da Avenida Treze de Maio. Das 6h às 18h de sexta-feira (25): Rua Araújo Porto Alegre, em toda a extensão; Avenida Evaristo da Veiga, entre a Rua Senador Dantas e a Av. Rio Branco.

Interdições ao tráfego

Das 23h de quinta (24) às 18h de sexta (25): Avenida Treze de Maio; Rua Manoel de Carvalho (esquina com Av. Treze de Maio).

Avenida Treze de Maio; Rua Manoel de Carvalho (esquina com Av. Treze de Maio). Das 6h às 18h de sexta (25): Rua Araújo Porto Alegre.

Morte de Preta

Preta Gil morreu na noite de domingo (20), aos 50 anos. A cantora estava em Nova York e seguia a Washington para realizar tratamento experimental contra o câncer em uma clínica especializada. No entanto, sentiu-se mal e faleceu logo depois.

Nascida no Rio de Janeiro, Preta Gil era a terceira filha do cantor e compositor Gilberto Gil. Sua mãe, Sandra Gadelha, conhecida como Drão, foi musa inspiradora de Gil na música Drão, que falava do rompimento do casamento entre os dois.

Luta contra o câncer

Preta foi diagnostica com câncer de intestino em janeiro de 2023, época em que realizou sessões de radioterapia e passou por diversos procedimentos cirúrgicos. No mesmo ano, em dezembro, anunciou que a doença estava em processo de remissão — quando o câncer não é mais detectável por exames físicos, de sangue, imagem ou tomografia.

Apesar disso, em agosto de 2024, o câncer retornou e foram identificados tumores em quatro partes do corpo da cantora. Na época, ela revelou que precisou amputar o reto durante o tratamento.

Em maio, ela viajou aos Estados Unidos a fim de encontrar novas alternativas para alcançar a cura.

Quem foi Preta Gil

Preta Gil era filha da MPB. Filha de Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa, ela cresceu rodeada de diversas figuras que são referência no cenário musical brasileiro.

Além de conviver com a família, Preta também se apresentava nos palcos frequentemente junto do pai e de seu filho, Francisco Gil.

No dia 26 de abril deste ano, ela fez uma participação especial na turnê de despedida de seu pai, Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Ela também lançou canções em homenagem aos familiares, como Meu Xodó, de 2021. A música celebra laços familiares, afetos e os momentos de carinho e cumplicidade.

Ao longo dos anos, Preta Gil foi reconhecida como artista completa, transitando por diversos gêneros musicais, do pop ao axé, passando pelo samba e pela MPB, mostrando sua versatilidade vocal e performática.

Além do primeiro, Sinais de Fogo, Preta também brilhou com os hits Só o Amor, Decote, Stereo e Que isso neguinho?.